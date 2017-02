Celje je imelo največkrat pretirano onesnažen zrak

Največ onesnaženja v jesensko-zimskih mesecih

26. februar 2017 ob 11:02,

V Celju je bilo lani po podatkih Arsa 53 preseganj onesnaženja s trdimi delci; samo v decembru so vrednosti presegle dovoljene skoraj vsak dan v mesecu. Na drugem mestu je Zagorje ob Savi.

V Zagorju ob Savi so lani namerili 51 preseganj, sledita mu Maribor in Murska Sobota, so sporočili z agencije za okolje (Arso). Največ preseganj je Arso izmeril v jesensko-zimskih mesecih. Najbolj pa so zrak dodatno onesnaževali kurilne naprave na trda goriva in promet.

V Celju imajo od leta 2013 sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Po besedah predstavnika za stike z javnostmi celjske občine Gregorja Globočnika ukrepe za zmanjševanje rabe energije izvajajo na področju ogrevanja stavb in zamenjave zastarelih kurilnih naprav, kar posledično pomeni tudi zmanjševanje izpustov zaradi ogrevanja stavb.

Občina poleg tega gospodinjstvom subvencionira zamenjavo kurilnih naprav. Ukrepi za zmanjševanje izpustov iz prometa pa gredo predvsem v smeri gradnje infrastrukture, ki bo omogočala učinkovitejšo trajnostno mobilnost, je pojasnil. Sočasno se izdeluje Celostna prometna strategija Celja z akcijskim načrtom ukrepov, ki bo omogočal učinkovitejšo trajnostno mobilnost. Pred mestni svet bo prišla v aprilu.

