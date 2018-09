Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Domžale so zaradi bližine Ljubljane in dobre kakovosti bivanja izjemno zanimive za priseljevanje. Foto: BoBo Dodaj v

Domžale želijo omejiti gradnjo novih stanovanj

Prevelik naval na javno infrastrukturo

11. september 2018 ob 13:25

Domžale - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Domžale, po velikosti sedma slovenska občina, so zaradi bližine Ljubljane in dobre kakovosti bivanja izjemno zanimive za priseljevanje. Na občini tako že iščejo načine, kako zajeziti apetite vlagateljev, ki bi gradili nova stanovanja.

Potem ko so pred leti na ta račun morali pospešeno graditi vrtce, so se težave zaradi hitre rasti prebivalstva že preselile v šole; bojijo pa se, da bo brez ustreznih ukrepov kmalu pokleknila tudi vsa preostala infrastruktura. Kot pravi župan Toni Dragar, zemljiščem, ki so še na voljo v prostorskih načrtih, v glavnem dodelijo gospodarsko namembnost. "Da si ne bi kdo zaželel stanovanj, sicer so nekateri užaljeni, a ne zmoremo več večstanovanjskih objektov, blokov. Trudimo se, da bi lastniki zemljišč pripeljali druge programe."

Z odprtimi rokami pa sprejmejo investitorje za socialne programe, domove za ostarele in podobno. Domžale so zdaj že presegle številko 36.000 prebivalcev, pri kateri trenutno še lahko zagotavljajo visoko kakovost vseh dejavnosti za vse prebivalce, pravi podžupanja Renata Kosec. "Če ostanemo v teh okvirih, bo to zadostovalo za ta prostor in vse službe, ki trenutno še zmorejo pokriti vse potrebno."

V strategiji do leta 2025 so sicer zapisali, da je največje število, ki ga ta prostor še prenese, med 40.000 in 42.000 prebivalci, sicer "popoka javna, komunalna infrastruktura, zdravstvo, šolstvo," pravi župan.

Zato niti ni čudno, da so Domžale ena redkih slovenskih občin, ki novorojenčkom ne namenja denarne pomoči ob rojstvu.

Romana Erjavec, Radio Slovenija