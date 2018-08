Letina grozdja dobra, a kmetje z odkupnimi cenami niso najbolj zadovoljni

Klet Vipava 1984 podpisala pogodbe za odkup grozdja

4. avgust 2018 ob 16:57

Vipava - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Klet Vipava 1894 je podpisala pogodbe za odkup letošnjega grozdja. Odkupne cene bodo letos odvisne od kakovosti grozdja in se bodo gibale od 20 centov do enega evra na kilogram.

330 vinogradnikom je Klet Vipava ponudila dolgoročno sodelovanje in dobrih 60 odstotkov vinogradnikov se je za to tudi odločilo. Kmetje sicer z odkupnimi cenami niso najbolj zadovoljni, saj menijo, da so za nekatere sorte prenizke.

V vipavsko klet bodo letos kmetje pripeljali za polovico več grozdja kot lani, predvidoma kar 3.250 ton. Kot je pojasnil njen direktor Jakob Blaschitz, so sicer načrtovali odkup 2.300 ton grozdja: "Vendar smo se s kmeti dogovorili, da čim bomo prodali to, bomo tudi to, kar je viška, plačali," Odkupne cene so drugače oblikovali kot lani. "In sicer je cilj naše hiše, da se osredotočimo na kakovost, da tistim kmetom, ki nam dobavijo višjo kakovost, plačamo več. Cene se gibajo od 20 centov za kilogram do enega evra za kilogram," pojasni Blaschitz.

Nekateri so se odkupni ceni uprli

Kmetje z odkupnimi cenami niso najbolj zadovoljni, saj pravijo, da so za nekatere sorte prenizke. Vinogradnik iz Branika, ki ne želi biti imenovan, pravi: "Za sladkorne stopnje, take kot so jih določili, npr. malvaziji ali rebuli, teh sladkorjev ne dosežejo." Nekaj vinogradnikov, ko so videli odkupne cene, pogodbe ni podpisalo. Med njimi je bil Darko Ščukovt iz Preserij: "Upam, da bom oddal tistemu, ki sem mu oddajal do zdaj. Zasebniku. In če ne bo vzel, bomo vino pustili doma in ne vem, kaj bomo z njim. Se bomo kopali v njem?"

Obeta se dobra letina

Blaschitz pojasnjuje, da so kmetom na skupnem sestanku predstavili njihove načrte, da bodo podpirali kakovost: "Na dolgi rok gledano je to, mislim, kar pravilna odločitev za našo hišo, kmete in celotno dolino." Aleš Krečič, član upravnega odbora kmetijske zadruge Vipava, je dejal, da je klet odkupne cene določila prepozno, da bi lahko kmetje še kaj vplivali na sladkorne stopnje: "So nekako kmetje sicer s precejšnjim tarnanjem podpisali zelo veliko pogodb, vendar mislim, da naslednje leto tega razumevanja ne bo več." Po napovedih se sicer obeta tako količinsko kot kakovostno dobra letina grozdja.

Karin Zorn, Radio Slovenija