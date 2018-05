V vipavsko klet se vrača zaupanje, kmetje podpisujejo dolgoročne pogodbe

Lastniki iz Avstrije vračajo zaupanje v klet

26. maj 2018 ob 18:00

Vipava - MMC RTV SLO

V kleti Vipava 1894 bodo v prihodnjem tednu začeli sklepati pogodbe z vinogradniki Vipavske doline za odkup letošnjega grozdja. Načrtujejo odkup 2,5 milijona kilogramov grozdja.

Novi avstrijski lastniki so po slabih izkušnjah z ukrajinskimi v Vipavsko dolino prinesli ponovno zaupanje vinogradnikov in njihovo vrnitev. Temu zagotovo botruje izpolnjevanje dogovorjenega ob lanski trgatvi, saj kmetom redno mesečno izplačujejo. Letos bo klet odkupila 2 in pol milijona kilogramov grozdja. Pogoji odkupa ostajajo podobni lanskim. Vendar jih bodo dokončno dorekli konec julija, predvidoma naj bi celo nekoliko dvignili odkupne cene. Lani so odkupovali od 45 do 75 centov za kilogram. Letošnje pogodbe s kmeti bodo začeli sklepati prihodnji teden. Želijo, da bi bile dolgoročne.

"Načeloma pet let, če se kmet odloči za daljše obdobje, nameravamo do največ deset let. Tako, da imajo kmetje tudi gotovo stabilnost, sigurnost, da bodo pridelana grozdja lahko prodajali," je dejal Michael Blaschitz, solastnik. In dodal, da skrbi, da ne bi uspeli odkupiti potrebnih količin grozdja, ni.

"Iz trga vidimo, da je zadostnega zanimanja. Kmeti že čakajo, da bodo lahko podpisali pogodbo z nami, ker vidijo, da se redno plačuje, da je korektni odnos do kmetov. Tako, da se pričakuje, da bodo v končni fazi te pogodbe tudi podpisane."

Načrtovane količine grozdja, ki jih bodo odkupili izključno od vipavskih vinogradnikov, naj bi zadoščale za proizvodnjo. "V trenutni fazi ja. Računali smo, kaj lahko prodamo na domačem in tujem trgu. Tako, da smo vse upoštevali. V trenutni fazi kaže, da je to zadostna količina zaenkrat."

Klet Vipava 1894 se ponovno utrjuje na domačem trgu, prav tako pa odpirajo vrata na avstrijski in druge trge.

Ingrid Kašca Bucik, Radio Slovenija