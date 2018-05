Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gre za prvo fazo novogradnje - za prostore, namenjene najmlajšim in najtežje bolnim otrokom. Foto: Mojca Dumančič V Stari Gori so položili temeljni kamen. Foto: Mojca Dumančič Ob temeljnem kamnu za nov oddelek v Stari Gori moramo takoj začeti reševati še kadrovsko vrzel. Manjkata nam vsaj dva zdravnika, primanjkuje nam diplomiranih medicinskih sester, da bi okrepili nujno medicinsko pomoč, ni dovolj fizioterapevtov, delovnih terapevtov, manjka nam logoped. Teh kadrov na 'medicinskem tržišču' preprosto ni. Najbolj krvavo pa takoj potrebujemo vsaj enega pediatra! Sonja Šinigoj Cijan No objekt v Stari Gori bo gradilo podjetje Kolektor Koling. Foto: Mojca Dumančič Okrog leta 1970 so ti paviljoni nastali kot začasno domovanje otrok s posebnimi potrebami... Žal je ta 'začasnost trajala kar okrog petdeset let! Mi - osebje bolnišnice, starši bolnih otrok, Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami, ki vsa leta skrbi za ohranitev bolnišničnega oddelka v Stari gori, skratka vsi tukaj smo opozarjali na nujnost nove gradnje v Stari Gori, na neprimernost prostorov. Toda žal desetletja zaman! Na ministrstvu, na vrhu države nismo bili (u)slišani! Zdaj upam, da smo končno obrnili nov list zgodovine starogorske bolnišnice za najhuje bolne otroke iz vse Slovenije. Nataša Fikfak VIDEO Temeljni kamen za Staro goro Dodaj v

Stara Gora: Novo upanje za male bolnike

V letu in pol bo zrasel nov oddelek za invalidno mladino

7. maj 2018 ob 19:35

Nova Gorica - MMC RTV SLO

V Stari Gori pri Novi Gorici so položili temeljni kamen za dolgo pričakovan in načrtovan bolnišnični oddelek za invalidno mladino. Gre za prvo fazo novogradnje – za prostore, namenjene najmlajšim in najtežje bolnim otrokom, v drugi fazi pa naj bi zgradili še oddelek za odrasle bolnike po hudih možganskih in drugih poškodbah. Celotna naložba bo vredna sedem milijonov evrov, pri prvi fazi pomaga Evropska unija. Male bolnike so že preselili iz Stare Gore, te dni bodo začeli rušenje dotrajanih azbestnih paviljonov.

Mali bolniki so bili v res neprimernih prostorih. Nataša Fikfak, direktorica Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica, regijske bolnišnice, pod katero sodi Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori, je dolgo opozarjala: "Okoli leta 1970 so ti paviljoni nastali kot začasno domovanje otrok s posebnimi potrebami. Žal je ta 'začasnost' trajala kar okrog petdeset let! Mi, osebje bolnišnice, starši bolnih otrok, Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami, ki vsa leta skrbi za ohranitev bolnišničnega oddelka v Stari Gori, skratka vsi tukaj smo opozarjali na nujnost nove gradnje v Stari Gori, na neprimernost prostorov. Toda žal desetletja zaman! Na ministrstvu, na vrhu države nismo bili (u)slišani. Zdaj upam, da smo končno obrnili nov list zgodovine starogorske bolnišnice za najhuje bolne otroke iz vse Slovenije."

Boj za Staro Goro

Bolnišnični oddelek v Stari Gori je bil kar nekajkrat pod vprašajem. Pred leti so bili v javnosti celo predlogi, da se oddelek na tej mirni lokaciji zapre, da se otroke preseli drugam. Umazane lovke kapitala so segale do najobčutljivejših v naši družbi – do bolnih otrok. Staro Goro so hoteli nameniti elitnemu igralništvu, vlagatelji naj bi prišli iz tujine. K sreči so se takrat močno uprli člani Društva za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora, starši bolnih otrok in tudi bolnišnično osebje. Namero o zaprtju bolnišničnega oddelka so ustavili. Potem pa se je začel boj za novogradnjo v Stari Gori. Dotrajani paviljoni oziroma barake so res neprimerni za male bolnike, ki na zdravljenju tam ostajajo tudi več let, celo desetletij. Pročelja so iz azbesta, prostori so pretesni. Tudi druga popravila niso omilila stanja teh štirih paviljonov. Zaradi izjemno slabih sanitarno-zdravstvenih pogojev je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor – inšpekcija je zagrozila z zaprtjem. Zato je bila edina rešitev gradnja novih prostorov v Stari Gori.

Zapletlo se je s papirji

Fikfakova, ki se je ves njen zdaj iztekajoči se mandat na vrhu šempetrske bolnišnice borila za novogradnjo v Stari Gori, je bila ogorčena: "Že leta 2014 so bili narejeni projekti za nov bolnišnični oddelek, ki pa so se potem štiri leta samo popravljali in popravljali." Tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je bila ob lanskem obisku v Stari Gori vidno pretresena nad razmerami, v katerih se zdravijo mali bolniki in v katerih zanje skrbi izjemno požrtvovalno osebje, je nad zbirokratiziranimi postopki razočarana: "Tudi jaz sem pričakovala, da bo to mnogo prej – pa se je žal že pri pripravi dokumentacije zapletlo. Naša zakonodaja v javnem naročanju pač omogoča nenehne pritožbe in revizije – in čas neusmiljeno teče. K sreči nam je denar za Staro Goro na ministrstvu – kljub vsem tem postopkovnim zapletom – uspelo obdržati."

Temeljni kamen za prvo fazo, za otroke

Danes so v Stari Gori vendarle položili temeljni kamen za nov objekt. Gradnja bo sicer potekala v dveh fazah – najprej prostori za male bolnike, v drugi fazi pa še za odrasle bolnike po hudih možganskih poškodbah. Metka Šibav iz Društva za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora je ob tem poudarila: "Po desetletjih boja smo si končno izborili, da se bo ta gradnja začela. Naše društvo pa bo še naprej skrbelo, da se bodo otroci vrnili v te prostore." Člane društva in starše bolnih otrok je namreč strah, da novogradnja ne bo namenjena otrokom. Ministrica Kolar-Celarčeva je danes kategorično potrdila: "Z moje strani lahko zagotovim: takoj ko bo končan objekt, se bodo otroci preselili nazaj v Staro Goro. V nov objekt, namenjen samo njim!" Tudi medicinska sestra iz Stare Gore Martina Lisjak Furlan je izrazila upanje: "Res, to je naša največja želja – da nam bolnišnični oddelek tu čim prej zgradijo in da se vrnemo nazaj, nazaj v naš planinski raj, kot pravimo naši mirni, zeleni in za te naše male bolnike najprimernejši Stari Gori."

Gradnja bo trajala 17 mesecev

Nov objekt v Stari Gori bo gradilo podjetje Kolektor Koling. Izbrano je bilo med štirimi ponudniki, dela bodo opravili za 4,5 milijona evrov. Ozko grlo v času gradnje ostaja cesta do Stare Gore. Izjemno ozka je, širitev pa ni predvidena. Doreči bo treba tudi logistiko dostopa v času gradnje za bolnišnično osebje in bolnike, ki bodo prihajali v Staro goro na ambulantno obdelavo. Specialistične ambulante namreč tudi v času gradnje v Stari gori ostajajo. Razmišljajo o nadomestnem parkirišču in internih prevozih. Gradnja naj bi trajala sedemnajst mesecev. Tu gre seveda le za prvo fazo naložb v Stari Gori – celovita naložba še v dodatni oddelek za zdravljenje odraslih po hudih možganskih poškodbah bo 'težka' sedem milijonov evrov. "Zdaj je pomembno, da smo začeli s prvo fazo gradnje. Teu, 4,5 milijonskemu projektu smo zagotovili 2,5milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj," je ob polaganju temeljnega kamna povedala ministrica Alenka Smerkolj, zadolžena za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Male bolnike so že preselili

Dotrajane azbestne paviljone bodo začeli rušiti te dni. Devetindvajset malih bolnikov so preselili v matično šempetrsko bolnišnico, na tamkajšnji pediatrični oddelek. Starši in osebje v Stari Gori so si sicer prizadevali, da bo otroci ostali v tem okolju, v zidanem paviljonu, kjer so specialistične ambulante – toda niso uspeli. Dr. Sonja Šinigoj Cijan, vodja Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori, je povedala: "Prav to zimo so bili naši otroci zelo zdravi, med selitvijo pa so zbolevali... Zdaj se je stanje umirilo. Seveda gre tu tudi za stres. Toda delamo vse, da bi mali bolniki to začasno obdobje – ki pa bo trajalo leto in pol – vendarle čim mirneje preživeli." Dr. Fikfakova je dodala: "Zagotovo v Šempetru niso za te hude bolnike, ki so pri nas na zdravljenju za daljša obdobja, najbolj idealni. Kar zadeva zdravstvo, bomo zanje naredili vse. Poskušali pa jim bomo pričarati tudi malce tega zelenega in mirnega vzdušja, ki ga imajo v Stari Gori. S pomočjo prostovoljcev smo poskrbeli, da bodo imeli vsakodnevne sprehode. Res pa je, da moramo tudi na pediatričnem oddelku še kar nekaj stvari urediti za te naše male bolnike."

Starši opozarjajo

Starši in sorodniki namreč opozarjajo, da jih razmere na oddelku šempetrske bolnišnice, kjer ležijo otroci iz Stare Gore, že pred prihajajočim poletjem in vročino - skrbijo. Aleksandra Simoniti, ki ima tam enajstletnega vnuka, je opozorila: "Že zdaj je vročina na oddelku velika. Otroci, ki jih je po osem v sobi in osebje, ki zanje skrbi - vsi trpijo. Kaj bo šele julija in avgusta?!?" Vodstvo bolnišnice je zagotovilo, da bodo razmere čim prej uredili, da bodo prostore opremili s klimatskimi napravami, tako da bodo razmere vzdržne. Vodja Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori, dr. Sonja Šinigoj Cijan, pa je ob reševanju prostorske stiske za male bolnike, opomnila na še eno težavo: "Ob temeljnem kamnu za nov oddelek v Stari Gori moramo takoj začeti reševati še kadrovsko vrzel. Manjkata nam vsaj dva zdravnika, primanjkuje nam diplomiranih medicinskih sester, da bi okrepili nujno medicinsko pomoč, ni dovolj fizioterapevtov, delovnih terapevtov, manjka nam logoped. Teh kadrov na 'medicinskem tržišču' enostavno ni! Najbolj krvavo pa takoj potrebujemo vsaj enega pediatra!"

Mojca Dumančič, TV Slovenija