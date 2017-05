Video: Pipistrel se po petih letih vendarle širi v Italijo

26. maj 2017 ob 11:09

Pipistrel se širi tudi v Italijo - s 1. junijem bodo v Gorici začeli izdelovati letala za ZDA, saj izvoz letal iz Slovenije na ameriški trg ni mogoč. Gradnjo nove tovarne pa je spremljalo precej zapletov.

Direktor in solastnik Pipistrela Ivo Boscarol je ob selitvi v nove prostore - do zdaj so letala izdelovali v najetih - dejal: "Stvari v Italiji so potekale bistveno počasneje, kot smo pričakovali – zato, ker je bilo treba očistit teren bomb iz prve svetovne vojne, pa azbest so dobili, pa potem je bilo letališče zaprto."

Dolgo pa so morali čakati tudi na vsa potrebna dovoljenja za oživitev tega goriškega letališča na Rojcah, vmes je Pipistrel doživel tudi nekaj vandalskih napadov na tovarno v Italiji. "Obžalujem seveda ta dejanja, sama si ne znam predstavljati, kdo bi lahko temu nasprotoval," je o tem povedala županja italijanske očine Sovodnje, Alenka Terpin.

Skupno bo dela za 200 ljudi

V tovarni, kjer bodo izdelovali letala za ZDA, ki so jih doslej sestavljali v najetih prostorih v Italiji, saj izvoz letal iz Slovenije na ameriški trg ni mogoč, pa tudi štirisedežno letalo Panthera in program električnih letal, bo na začetku delala le peščica ljudi. "Na začetku bo samo 12 ljudi in imeli bomo končno proizvodnjo - se pravi: sestavljanje in odpremo letal in pa seveda testni poleti," je pojasnil vodja proizvodnje v goriški tovarni Dušan Likar.

Ob Pipistrelovi novi tovarni pa imajo vse pripravljeno tudi za nadaljnje širjenje. Peter Boscarol, direktor Pipistrela Gorica, je pojasnil: "Tukaj je dejansko drugi del proizvodnje, novih štiri tisoč metrov za servis." Skupno bo tako zaposlenih 200 ljudi, izdelali bodo 200 letal na leto, kar pomeni najmanj 100 milijonov evrov prometa. Poleg Panthere pa bo proizvodnja osredotočena predvsem na električna letala in program za Uber.

