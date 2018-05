Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Z brežiške občine so sporočili, da končanje vseh gradbenih del zaradi mestnih junijskih prireditev Brežice, moje mesto pričakujejo do začetka poletja oz. nekoliko pred pogodbenim rokom, ki preteče 5. julija. Foto: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice Dodaj v

Infrastrukturne prenove v Brežicah

Dela naj bi končali do julija

13. maj 2018 ob 13:49

Brežice - MMC RTV SLO, STA

V Brežicah prenavljajo Bizeljsko cesto z vzdolžnimi parkirišči in večnamenskimi potmi na obeh straneh cestišča. Med omenjenimi deli bodo prenovili tudi meteorno kanalizacijo in vodovodno omrežje ter uredili javno razsvetljavo.

Z brežiške občine so sporočili, da končanje vseh gradbenih del zaradi mestnih junijskih prireditev Brežice, moje mesto pričakujejo do začetka poletja oz. nekoliko pred pogodbenim rokom, ki preteče 5. julija.

Vzdolž Bizeljske ceste prenavljalo sicer tudi odsluženi stari litoželezni cevovod, zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja. Ker omenjeni cevovod ni več tesnil, pa so se na omenjenem območju srečevali z veliki izgubami pitne vode.

Brežiška komunala je njegovo prenovo začela pri krožišču na odcepu Maistrove ulice, kjer so ga prenovili že pred tem. Vzporedno z novim cevovodom so prenovili vodovodne priključke, ki so bili ponekod še svinčeni.

Na vseh odcepih v stranske ulice so vgradili ventile v jaškasti ali podzemni izvedbi. Prenova cevovoda bo tekla vse do Gubčeve ulice, prenovili bodo tudi omenjene odcepe, in sicer vse do meje posega pri prenovi Bizeljske ceste. V omenjenih stranskih ulicah naj bi se vodovodne prenove lotili v nadaljevanju omenjenih del oz. v kratkem, so dodali.

Komunala Brežice se ob tem trudi, da je vodooskrba med prenovo čim manj motena, da so porabniki obveščeni in da je imajo Brežičani zaradi gradnje vodovoda čim manj nevšečnosti.

Na brežiški občini so dodali, da so ob izvedbi projekta hidravličnih povezav končali nov primarni cevovod iz črpališča Glogov Brod - Čatež oz. zadnji odsek od Borštnikove ulice do Čateža. Ob vzpostavitvi v obratovanje pa so glavni tok vode preusmerili na novi cevovod.

Komunala Brežice je sicer na odseku od brežiškega zdravstvenega doma do vodnega stolpa, gradu, starega mosta in avtoceste začela izločati stari azbestno-cementni cevovod. Z njegovo prenovo bodo omejili vodne izgube in preprečili zastajanje vode v tem delu Brežic, so še zapisali na brežiški občini.

G. C.