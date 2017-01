Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kaja Budič se že intenzivno pripravlja za uvrstitev na Olimpijske igre v Tokiju 2020. Foto: Goran Rovan Zdaj trenira pod vodstvom trenerja Davorja Mrzaka iz Samobora. Foto: Goran Rovan Svoje znanje in izkušnje že uspešno prenaša na mlade. Foto: Goran Rovan Kaja ne skriva svojih visoko zastavljenih ciljev in bo zanje naradila vse, pravi. Foto: Goran Rovan VIDEO Mlada posavska karateistk... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaja Budič bi rada nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu

Trenira dvakrat dnevno, ob sebi je zbrala ekipo, ki ji bo to omogočila

24. januar 2017 ob 11:51

Brežice - MMC RTV SLO

Mlada in ambiciozna karateistka iz Dvorc pri Čatežu ob Savi Kaja Budič si je zadala cilj, da bo leta 2020 nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu. Takrat bo karate prvič uvrščen med olimpijske športe. Zato je ob sebi zbrala ekipo, ki ji bo na tej poti pomagala.

20-letna Kaja Budič trenira karate že 11 let, saj je začela v Karate klubu Brežice pri devetih letih. V osnovni šoli je poleg karateja trenirala tudi nogomet in atletiko. Udeleževala se je vseh športnih tekmovanj na šoli in dosegala odlične rezultate. Po končani osnovni šoli se je vpisala na Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu.

V tem času je je nanizala veliko dobrih uvrstitev. Leta 2014 se je uvrstila v državno reprezentanco v karateju in leto zatem osvojila prvi naslov članske državne prvakinje v kategoriji +68 kg in prvi naslov mlajše članice +68 kg do 21 let, leta 2016 pa še prvi naslov članske državne prvakinje +68 kg. O svojih največjih uspehih Kaja pravi: »Ponosna sem, da sem petkratna državna prvakinja pri mlajših članicah in pri članicah. Seveda sem tudi ponosna, da sem prejšnjo sezono osvojila balkansko prvenstvo, bila peta na svetovnem prvenstvu v Džakarti v U21, sedma v Evropi pri članicah in deveta na svetu pri članicah.«

Zdaj se je odločila, da bo svojo športno kariero popolnoma usmerila na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. Zato je že leta 2014 prestopila v Karate klub Kolektor Idrija, ki ima izjemne uspehe na državni in na svetovni ravni. Leto zatem je s pomočjo družine in Davorja Mrzaka, uveljavljenega trenerja iz Samobora na Hrvaškem, ki je sam dosegel vidne rezultate v tem športu, zdaj pa nadaljuje kot trener, ustanovila zasebno ekipo, imenovano Kaja Karate Team Čatež. V njej so še njen oče Andrej Budič, reprezentančni trener Matjaž Končina, ekipi pa se pridružujejo še novi člani. Kaja pravi, da se je ta odločitev že zdaj izkazala za pravo, saj so doseženi vidni uspehi. To pripisuje pravemu ravnovesju in zaupanja med Davorjem in ekipo. Naučila se je namreč, da samo vztrajnost in dobra ekipa pripeljeta do vrhunskih rezultatov. Zato verjame, da bo lahko le tako uresničila svoje visoko zastavljene cilje.

Letos čaka Kajo vrsta tekmovanj, od svetovnega in evropskega prvenstva, udeležila pa se bo tudi več mednarodnih turnirjev, tudi tekmovanj Zlate lige. Vse to pa bodo zgolj priprave za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, kjer bo karate prvič tudi olimpijska disciplina. Kaja o tem pove: »Naslednje leto 2018 bo šlo pa zares, saj se tekme začnejo točkovati in bomo morali karateisti pridno zbirati točke, in tisti, ki jih bomo dovolj zbrali, bomo lahko odšli na olimpijske igre. Že uvrstitev na olimpijske igre bo velik uspeh, ker se jih lahko uvrsti le deset v moji kategoriji. Če bom prišla tam, pa itak mislim na medaljo.«

Kaja trenira dvakrat dnevno, tako v Samoboru kot v Brežicah. Ob tem pa pomaga tudi pri vzgoji mladih karateistov, ki v njej vidijo vzornico. Svojo športno pot ima jasno začrtano, in ker ji samozavesti in volje ne manjka, lahko upamo, da bo pri tem tudi uspešna in bomo zanjo lahko navijali tudi na olimpijskih igrah na Japonskem.

V Posavju imajo kar nekaj klubov, kjer vadijo karate številni mladi

V Posavju se kar nekaj sto mladih v različnih klubih ukvarja z borilnimi veščinami. Največ seveda s karatejem, za katerega se odloča vsako leto vse več otrok. Velimir Veljko Jukič, predsednik Yuki kluba Čatež, ki je bil Kajin prvi trener, o vzrokih za to takole razmišlja: »Karate postaja zaradi rastočega nasilja in pa nevzgojenosti tudi mladine čedalje bolj priljubljen način vadbe. Seveda zaradi samoobrambe kakor tudi športa. Pomemben del tega je tudi vzgoja otrok, kjer mladi pridobijo samozavest, disciplino in vztrajnost.«

Mladi posavski karateisti že dosegajo dobre rezultate na tekmovanjih. Pri tem jim je Kaja lahko za zgled, pravi Jukič, ki se s karatejem ukvarja že vse od svoje rane mladosti. Zdaj ima svoj klub, ki ima vadbo za najmlajše tako v Brežicah, na Čatežu, Dobovi in v Krškem. Z razmerami v vadbi karateja je zadovoljen, pogreša le, da bi občine in država kaj več denarja namenile temu športu. Ker bo karate zdaj olimpijska disciplina, upa, da se bo kaj spremenilo. Na bolje, seveda.

Goran Rovan, TV Slovenija