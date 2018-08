V Mariboru začeli gradnjo podvoza na Ljubljanski ulici. Prometni režim bo eno leto spremenjen.

Projekt je vreden deset milijonov evrov

20. avgust 2018 ob 08:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru so pričeli z gradnjo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Zaradi izvedbe devet milijonov evrov vrednega projekta pa bo eno leto spremenjen prometni režim. Na občini zagotavljajo, da bo mogoč stalen dostop do kliničnega centra.

Na mariborski občini ob tem pojasnjujejo, bo komunalno podjetje Nigrad zaprlo območje Ljubljanske ceste in uredilo obvoze za motorna vozila. Pešci in kolesarji bodo zaenkrat še lahko prečkali železniško progo na tem območju, predvidoma 1. septembra pa jih bodo preusmerili na nivojski prehod, ki ga bodo začasno uredili nekaj metrov stran ob mladinskem hotelu Pekarna.

Spremenjene bodo tudi linije mestnega avtobusnega prometa in začasno ukinjena nekatera avtobusna postajališča v tem delu mesta. "Voznike osebnih vozil, kolesarje in pešce naprošamo za strpnost, za pravočasno načrtovanje potovanj v bližini območja obvozov ter upoštevanje prometne signalizacije," sporočajo z občine.

Dars ni želel izvzeti hitre ceste iz vinjetnega režima

Da bi lažje razpršili promet s tega območja na druge ceste, so si prizadevali za izvzem dela hitre ceste skozi Maribor iz vinjetnega režima v času del na Ljubljanski ulici. "S tem bi lahko razbremenili okoliške ceste, ki bodo obremenjene zaradi zapore in del, a so iz Darsa sporočili, da ideje ne podpirajo," pravijo na občini. Obvozi so tako urejeni po ulicah Gorkega in Moša Pijade, Titovi in Pobreški cesti.

Dela bodo predvidoma potekala 16 mesecev. Gre za odpravo sedanjega nivojskega prehoda Ljubljanske ulice čez regionalno železniško progo Maribor-Prevalje v bližini Magdalenskega parka in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, zaradi katerega so morali vozniki pogosto stati pred spuščenimi zapornicami.

Projekt vreden 9 milijonov evrov

Ob tem bodo na novo uredili tamkajšnje železniško postajališče, vzpostavili krožišči na stiku z Ulico Moše Pijada in Masarykovo ulico ter z Jezdarsko ulico in uredili kolesarsko stezo, ki je ločena od vozišča. Na strehi podvoza bosta na obeh straneh železniške proge urejena dva manjša trga, prav tako bo po novem urejen neposreden dostop za pešce in kolesarje od kliničnega centra do nakupovalnega središča Europark.

Projekt, vreden devet milijonov evrov, vodi ministrstvo za infrastrukturo, ki bo prispevalo 60 odstotkov denarja za investicijo, ostalo občina. Dela bo izvajal izbran konzorcij Pomgrad, SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding.

Do 2020 še več projektov

Izgradnja podvoza na Ljubljanski ulici, na katero se je čakalo desetletja, je eden največjih infrastrukturnih projektov v Mariboru v zadnjih letih. Prejšnji teden se je medtem zaključila glavna faza obnove vozišča na mestni vpadnici od Hoč proti Mariboru, zaradi katere so bile številne zapore v tem delu mesta. Jeseni naj bi se nadaljevala še obnova Lackove ceste, ki služi za obvoz po južnem robu mesta.

V sodelovanju z državo se med drugim pripravljajo tudi projekti gradnje Limbuške obvoznice, podaljška Ceste proletarskih brigad ter obnove Malečniškega mostu. Kdaj se bodo tu začela dela, še ni znano, po napovedih župana Andreja Fištravca pa naj bi bili izpeljani najpozneje do leta 2020.

L. L.