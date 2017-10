Mariborčani lahko pričakujejo višje položnice za vodo

Cena pitne vode se bo novembra povišala za 2,4 odstotka.

6. oktober 2017 ob 07:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski mestni svetniki so potrdili elaborat Mariborskega vodovoda, zato lahko Mariborčani na mesečnih položnicah od novembra naprej pričakujejo nekoliko višje cene vode.

Po predlogu Mariborskega vodovoda je cena vodarine po novem določena v višini 0,6832 evra za kubični meter vode, medtem ko je ta doz zdaj znašala 0,667 evra. Podražitev utemeljujejo z nezadostnimi občinskimi vlaganji v obnovo vodovodnega omrežja, zaradi česar pričakujejo porast stroškov prelomov in intervencij na omrežju, s tem pa tudi dežurne službe.

Po drugi strani se bo nekoliko znižala višina omrežnine, ki se bo od zdaj zaračunavala na osnovi stanovanjskih enot in ne več osnovnih priključkov. Osnovni priključek bo namesto dosedanjih 3,93 evra na mesec stal 3,41 evra, kar se bo najbolj poznalo pri enodružinskih stanovanjskih hišah, gospodarskih družbah in javnih zavodih. V večstanovanjskih stavbah zaradi drugačnega načina obračunavanja omrežnine ni mogoče napovedati, kakšne bodo dejanske spremembe v končnem znesku na položnici.

Kritike na račun podražitve

Nekateri mestni svetniki so bili do podražitve vodarine zelo kritični, župan Andrej Fištravec pa je izpostavil, da je sprememba zelo majhna. "Za tisoč litrov vode boste odšteli nekaj več kot cent več," je poudaril in spomnil na predvideno znižanje omrežnine.

Opozicije s tem ni prepričal. "Z 20.000 priključkov, ki ste jih doslej zaračunavali po 3,93 evra, boste po novem prešli na zaračunavanje 44.000 priključkov po 3,41 evra!" je bila ogoročena mestna svetnica Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Lidija Divjak Mirnik.

Na koncu so nove cene z 11 glasovi za in devetimi proti (v sicer 45-članskem mestnem svetu) potrdili.

Obnova kopališča Maribor

Mestni svetniki so sicer v drugi obravnavi sprejeli koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za obnovo kopališča Mariborski otok, na podlagi katerega bodo na občini lahko šli v preverjanje zanimanja zasebnikov za sodelovanje. Pred leti je eden od njih že pokazal interes, ni pa znano, če bo privolil v pogoje, ki so jih predstavniki občine zacementirali s tem aktom. Predvideno je namreč, da bi občina krila le stroške izvedbe vodovoda in kanalizacije, medtem ko bi vse ostalo kril zasebni partner v zameno za večletno koncesijo za upravljanje s kopališčem.

Sa. J.