V Lipici še vedno manjka 200 ton sena za konje

Odkupna cena je 120 evrov za tono sena

2. november 2017 ob 14:09

Lipica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Kobilarni Lipica, kjer so pred dvema mesecema zatrjevali, da bodo vse potrebne količine sena, ki jih tudi sicer kupijo na trgu, našli na Krasu, krmo za konje iščejo tudi čez mejo.

Večino sena od 960 ton so sicer že kupili, manjka pa jim še 200 ton. V kobilarni so napovedali, da bodo iskane količine zagotovili še pred prihodnjo pomladjo. Za nakup sena so zagotovili 115 tisoč evrov in v tem okviru se giblje tudi odkupna cena. Ta ostaja 120 evrov za tono plus prevozni stroški, torej 140 evrov. Ponudba velja tako za okoliške dobavitelje kot za pridelovalce čez mejo.

Mirko Martinčič, ki že 30 let Lipico oskebuje s senom, je prepričan, da bi problematiko rešile dolgotrajnejše dobavne pogodbe. "Lipica, zadruga ali pa kdo drug bi moral podpisati vsaj petletno pogodbo z dobavitelji, v kateri naj bo odkupna cena 12 centov za kilogram ne glede na količino sena," je pojasnil.

Uvoz tudi iz tujine

Od kraških pridelovalcev in dobavitelja iz Italije so do zdaj kupili 760 ton, manjka jim tako še 200 ton. Po ocenah iz Lipice je seno na voljo na Krasu, kljub temu pa preverjajo kakovost in ceno tudi pri drugi ponudnikih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Tako so pred dnevi obiskali pridelovalca v hrvaški Istri, opravili pregled, vendar se za nakup še niso odločili, so sporočili.

V Lipici zagotavljajo, da ob prevzemu pregledajo vsako balo posebej, vpišejo podatke o pridelovalcu in tako zagotovijo sledljivost sena. Vse potrebne količine bodo kupili še pred pomladjo, obenem pa okoliške pridelovalce, ki imajo na voljo letošnje seno, pozivajo, da stopijo v stik z njihovo nabavno službo.

G. K., Irena Cunja, Radio Slovenija