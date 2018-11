Novo novinarsko ekipo je obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. Foto: Radio Maribor Otroci so predsednika tudi intervjuvali. Foto: Radio Maribor Na današnjem Unicefovem svetovnem dnevu otrok na Radiu Maribor so sodelovali učenci Osnovne šole Bojana Ilicha, ki z Unicefom sodeluje že nekaj let. Foto: Radio Maribor Dodaj v

Ob svetovnem dnevu otrok so vodenje Radia Maribor prevzeli otroci

Otroci so intervjuvali tudi predsednika države Boruta Pahorja

20. november 2018 ob 16:52

Maribor - MMC RTV SLO

Svetovnemu dnevu otrok se je letos pridružil tudi Radio Maribor. Učenci Osnovne šole Bojana Ilicha so se tako prelevili v tehnike, moderatorje in novinarje in pomagali soustvarjati naš program.

Radio Maribor se je pridružil letošnji pobudi Unicefa, ki je na današnji svetovni dan otrok, ko praznujemo 29. rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah, v ospredje postavil prevzem vodenja podjetij. Tako je tudi Radio Maribor simbolično dobil novo vodstvo; nova odgovorna urednica je bila danes Maša Drevenšek, devetošolka mariborske Osnovne šole Bojana Ilicha, njeni sovrstniki pa so se prelevili v novinarje, tehnike in moderatorje in na svetovni dan otrok soustvarjali program ter opozorili na izzive, s katerimi se spoprijemajo otroci v Sloveniji in po svetu.

Radio Maribor se je odločil pridružiti letošnjim dejavnostim Unicefa ob svetovnem dnevu otrok, na dan sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, najpomembnejšega dokumenta za otroke. Tokratni svetovni dan otrok je namenjen otrokovemu glasu, da je slišan tudi v podjetjih. Odgovorni urednik Radia Maribor, Robert Levstek, ki je danes simbolično predal vodenje radia učenki Maši Drevenšek, je poudaril, da je glas otrok treba slišati ne samo ob njihovem svetovnem dnevu, ampak ves čas: »Otrokom v programu Radia Maribor vseskozi posvečamo vsebinsko pozornost, bodisi v naših informativnih pa tudi dnevnih vsebinah, tudi v odlični otroški oddaji Zaspančki s Simono Kopinšek in kokoško Nežko, ki je namenjena zlasti najmlajši populaciji. Na današnji Unicefov svetovni dan otrok pa smo program zasnovali še s posebno pozornostjo; tematiki otrokovih pravic in dolžnosti ter njihovemu stanju v Sloveniji smo namenili Radijsko tribuno, v rubriki Koristnice pa prav tako s pomočjo otrok izpostavili načine, kako se pravilno in uspešno učimo, saj je prav znanje največja popotnica za uspešno pot otrok na njihovi življenjski poti. Ob tem smo otroke spodbudili, da v soustvarjanju programa spoznajo radijsko delo in z vsebinami, vezanimi na (njihov svetovni)/ta dan, tudi sami opozorijo na njihove izzive.«

Otroke je ob tej priložnosti na Radiu Maribor obiskal predsednik republike Borut Pahor in jih pozdravil v njihovih novih vlogah, otroci pa so z njim opravili intervju. Pahor se je nato odpravil še v mariborsko podjetje Mikro+Polo, ki je prav tako sodelovalo v Unicefovi pobudi.

Na današnjem Unicefovem svetovnem dnevu otrok na Radiu Maribor so sodelovali učenci Osnovne šole Bojana Ilicha, ki z Unicefom sodeluje že nekaj let. Ob tem je ravnateljica Astrid Videc povedala, da »na šoli spodbujajo učence, da tudi sami prepoznavajo sovrstnike, ki potrebujejo kakršno koli pomoč, ali se znajdejo v stiski, in pomagajo drug drugemu. Ob tem jih hrabrimo, da so čuječi v smislu prepoznavanja in preprečevanja kakršne koli oblike nasilja.« Učenci so se tako danes s pomočjo mentorstva zaposlenih na Radiu Maribor prelevili v novinarje, moderatorje, tehnike, spletne urednike in soustvarjali vsebine, vezane na svetovni dan otrok. Ob tem so zanje (na Radiu Maribor) pripravili še ustvarjalno in radijsko delavnico, učenci, ki niso sodelovali pri soustvarjanju programa, pa so lahko na vodenih ogledih pobliže spoznali delovanje regionalnega RTV centra Maribor. (kjer ima sedež tudi Radio Maribor.) Učence in zaposlene Radia Maribor je prišel pozdravit in se jim zahvalit za sodelovanje tudi izvršni direktor UNICEF-a Tomaž Bergoč.

Radio Maribor