Pirančani želeli plavati od slovenske do hrvaške obale

Skok v mrzlo vodo

4. marec 2018 ob 06:49

Piran - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Štirje piranski plavalci so se tudi letos pripravljali na zimsko plavanje od slovenske do hrvaške obale. Kljub večmesečnemu trudu in pridobitvi številnih dovoljenj jim je dosego cilja preprečila prepoved hrvaške mejne policije.

Udeležence 2. zimske štafete je presenetila nenadna prepoved plavanja čez piranski zaliv. Razlog: uradni dokument hrvaške mejne policije, ki prepoveduje ustanovitev tako imenovanega začasnega mejnega prehoda na relaciji Bernardin - Kanegra. "Razočaran sem, ker gre za športni dogodek in lahko bi nam priskočili na pomoč. Ustanovitev začasnega mejnega prehoda se po navadi opravi na lokalni ravni," pravi Enis Benčić iz Plavalnega kluba Biser Piran. In doda, da je tokrat vajeti očitno prevzel Zagreb, saj na bi prepozno zaprosili zadovoljenje.

Še se bodo trudili za izvedbo štafete, a se bojijo, da bo prepozno. Najpomembnejši pogoj zimskega plavanja je temperatura morja, ki mora biti nižja od 10 stopinj Celzija. Z dobrimi sedmimi stopinjami Celzija je ta najnižja v letošnji zimi.

V njej telo preide v stanje tako imenovane vite minime. "Časa za ohladitev praktično ni, malo se bomo polili z morsko vodo, da temperaturo telesa poskusimo približati taki, da ni prevelikega šoka," pojasnjuje Matjaž Bučinel. Šoku se izognejo tudi z rednimi treningi. "Plavamo vsak vikend, nekateri celo tudi vmes."

Opravljen EKG po koncu treninga pa pokaže, da je to lahko plavanje proti klinični smrti, zanje - ki so mraza navajeni- pa pomeni krepitev imunskega sistema. Po 1.300 metrih so zimski plavalci izjemno izčrpani, a hkrati polni adrenalina in moči za nove izzive.

