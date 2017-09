Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lokacije merjenj bodo označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, so ob tem še zagotovili na ljubljanski občini in dodali, da bodo radarje naključno premeščali med lokacijami. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po prestolnici bodo prehitre vozniki "lovili" superradarji

Sočasno merijo hitrost več vozil na več pasovih

18. september 2017 ob 10:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko mestno redarstvo bo hitrost vozil nadzorovalo s t. i. superradarji, samodejnimi merilnimi napravamo v stacionarnih ohišjih. Ta so nameščena na Roški cesti, na Dolenjski cesti in na Celovški cesti, so sporočili z ljubljanske občine.

Dosedanji merilniki hitrosti, ki so pri nas najbolj razširjeni, merijo hitrosti le na enem voznem pasu hkrati, in sicer za eno vozilo. Najnovejša generacija tovrstnih merilnikov (poimenovana tudi superradar), pa lahko meri hitrost na obeh straneh prometnega toka hkrati, pri čemer lahko spremlja več vozil, tudi do osem naenkrat.

Lokacije merjenj bodo označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, so ob tem še zagotovili na ljubljanski občini in dodali, da bodo radarje naključno premeščali med lokacijami. Sprva bodo prekoračitve hitrosti nadzorovali na Roški ter Dolenjski cesti, na Celovški pa bodo nadzor uvedli naknadno.

Na občini dodajajo, da je nadzor hitrosti s samodejno merilno napravo eden od trajnih ukrepov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Tovrstni nadzor sicer predvideva nacionalni program varnosti cestnega prometa, pri izbiri lokacij pa so na mestnem redarstvu upoštevali priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti Agencije za varnost prometa, saj gre za prometno obremenjene lokacije, z veliko frekvenco pešcev ter bližino vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma šolskih poti.

T. K. B.