Posekali eno najznamenitejših lip v Ljubljani

800 let stara cerkev sameva med betonom

15. februar 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pred cerkvijo svetega Jerneja v spodnji Šiški so pred dnevi posekali eno najbolj znamenitih lip v Ljubljani. Drevo je bilo sicer že zelo bolno, vendar ni mogoče spregledati tega, da območje kulturnega spomenika ni primerno urejeno.

Bilo bi logično, da bi bil okoli cerkve, stare 700 ali 800 let, prenovljene po načrtih Jožeta Plečnika, urejen park, da bi v njem lahko posedali v senci lip in da bi te krasile razglednice našega glavnega mesta. A pogled na cerkev so že v osemdesetih letih pokvarili z gradnjo soseske, ki ji, kot po ironiji, pravijo »Stara cerkev«.

To ni bilo dovolj in na začetku tisočletja je zasebnik na bližnjem zemljišču uredil še parkirišče in zato posekal dve veliki lipi. Tretja je te dni odmrla sama. V nasprotju s prvima dvema je bila spomeniško zaščitena, a ji to ni pomagalo, saj se je gliva razširila po celem obodu spodnjega debla.

Tako je padlo še zadnje drevo, ki je dajalo vtis, da najstarejša cerkev v Ljubljani ni zrasla iz betona. Novo drevo bodo predvidoma posadili še ta mesec, odvisno od vremenskih razmer. Senco kulturnemu spomeniku pa bodo še naprej dajale bližnje stavbe.

Marjan Vešligaj, Radio Slovenija