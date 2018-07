Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Etažni lastniki so do zdaj zbrali denar za prvo fazo obnove vročevoda v naselju Markovec v Kopru, sledili bosta še dve. Foto: Radio Koper Dodaj v

Dva tisoč etažnih lastnikov na Markovcu zbralo 360 tisoč evrov za prenovo vročevoda

Zdajšnje inštalacije so stare že več kot 40 let

23. julij 2018 ob 13:28

Koper - MMC RTV SLO

Kotlovnica Markovec izvaja eno večjih naložb v zadnjih letih - to je prenovo vročevoda. Po tem bo izkoristek prenosa toplote boljše, saj so zdajšnje inštalacije stare že več kot 40 let.

Vročevod so začeli graditi pred mesecem dni. Predsednik Kurilnega odbora, Josip Krajnc, si potek gradnje vročevoda ogleda in beleži vsak dan.

"Potreben je, ker je sama trasa bila narejena pred okoli štiridesetimi leti. Trasa, ki jo trenutno obnavljamo, je dolga 460 metrov. To je prva faza od naslednjih treh faz, in sicer od kotlovnice Markovec proti t. i. naselju Žusterna 3."

Okoli 350 tisoč evrov za prvo fazo so etažni lastniki zbirali več kot dve leti. 460 metrov novega vročevoda bosta izvajalca vgradila do konca avgusta.

»Tukaj imamo samo en prehod čez cesto, drugo pa poteka po zelenicah, pod Kvedrovo ulico za domom upokojencev. Ne pričakujemo nobenih večjih težav. Največja do zdaj je bila ta, da smo zaprli en dokaj velik parkirni prostor, vendar so ljudje z razumevanjem to sprejeli, tako da ni težav."

Izkoristek prenosa toplote bo po prenovi boljši, izgube manjše. Kako se bo to poznalo na položnicah, je težko napovedati, pravi Kranjc. V teh dneh bo narejen šele obračun za porabo v minuli kurilni sezoni, ki se je zaključila z junijem.

Sicer pa so etažni lastniki - teh je na Markovcu okoli 2000 - prav v teh dneh obveščeni, da poteka na sodišču predlog za dokončanje lastninjenja Kotlovnice. Tako bo objekt kotlovnice s parcelami vpisan v kataster stavb in zemljiško knjigo.

Na sodišču pa še vedno poteka kazenski postopek zoper nekdanjo upravnico kurilnice Natašo Fabris. Ovadil jo je kurilni odbor, tožilstvo ji očita goljufijo in zlorabo položaja.

Tjaša Škamperle