Koprska občina želi graditi podzemno garažo v središču mesta

Upravnik stanovanjskega bloka v neposredni bližini je občino pozval, da jim predstavi načrt in potek gradnje

19. julij 2018 ob 10:26

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Mestna občina Koper želi pridobiti gradbeno dovoljenje za podzemno garažno hišo na Muzejskem trgu v središču mesta. Še nekaj dni časa imajo stranke, ki jih je upravna enota pozvala, da prijavijo interes za vstop v postopek. To so že storili nekateri stanovalci blokov tik ob trgu, pod katerim bodo gradili.

Po polomiji z javno-zasebnim partnerstvom in podjetjem Mons je občina za izvajalca izbrala CGP iz Novega mesta. Še prej pa mora pridobiti gradbeno dovoljenje. Upravna enota vlogo že ima, zato je stranke, ki bi lahko imele interes za vstop v postopek, pozvala, da priglasijo udeležbo. Rok bo potekel 27.julija. Medtem pa je upravnik stolpiča na Muzejskem trgu Habit občino pozval, da etažnim lastnikom predstavi načrt.

"Želeli bi informacijo, kako bodo dela sploh potekala, a bodo kakšni težki stroji, miniranje, kako bo poskrbljeno za parkiranje v času del, kako bo poskrbljeno za njihovo življenjsko okolje, v smislu zasaditve zelenja, kako bo poskrbljeno za ta čezmerni hrup iz Luke, promet," je povedala vodja koprske enote Jasna Cupin.

Stanovalci so predlagali sestanek prihodnji teden, odgovora še niso prejeli. Mestna občina je od izvajalca zahtevala zavarovanje odgovornosti za plačilo škodo, ki bi nastala, in popis stanja pred začetkom gradnje. Podzemna parkirna hiša bo v treh etažah. Prvo bo občina ponudila trgu, z dvema pa bo upravljala Marjetica. Novomeško podjetje je v okviru razpisa za gradnjo garaže z občino sklenilo pogodbo za nakup Tomosovega bloka. Iz CGP-ja so odgovorili, da ostaja namembnost objekta nespremenjena, to je stanovanjska.

Tjaša Škamperle, Radio Koper