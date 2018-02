Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tudi občina Koper je zaradi arbitraže nekoliko spremenila meje, a tega krajanom nihče ni povedal. Na sliki predsednik krajevne skupnosti Brezovica pri Gradinu Miro Kocjančič. Foto: Radio Koper Dodaj v

"Nihče nam ni povedal, da je naša krajevna skupnost po arbitraži dobila nove meje."

Država lani izplačala skoraj 24.000 evrov nadomestil zaradi otežene rabe zemljišč

18. februar 2018 ob 11:18

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

V zaledju koprske občine so krajani izvedeli, da se spreminjajo meje krajevne skupnosti Brezovica pri Gradinu. Krajanov ne občina ne država nista obvestili o tem, kaj to pomeni v praksi.

V Uradnem listu je bila pred dnevi objavljena uredba o novem poteku meje naselij ob državni meji s Hrvaško. Pričakovano za občino Piran, ki je izgubila tri zaselke na levem bregu Dragonje, občino Ilirska Bistrica, pa tudi za brežiško, metliško in lendavsko občino, kjer so krajane po razsodbi arbitražnega sodišča obiskovali predstavniki vlade in jim pojasnjevali spremembe.

Na seznamu občin, kjer se spreminja meja, pa je tudi koprska. V zaselkih Topolovec in Močunigi je naša država nekaj zemljišč dobila, nekaj pa izgubila. "Moje mnenje je, da nismo izgubili nič več, kot smo dobili. Ta nova mejna črta, tako so mi povedali starejši, se sklada z nekdanjo razmejitvijo svobodnega tržaškega ozemlja," pravi predsednik krajevne skupnosti Brezovica pri Gradinu Miro Kocjančič.

V naravi gre za gozdne površine in travnike. Krajane pa zanima, ali bodo lahko uporabljali prenovljeno cesto in kako bodo dostopali do Močunigov, še pravi Kocjančič. "Ne vemo pa, kako bo z dostopom do naših parcel po cesti, ki so jo sosedi temeljito prenovili. Tu bo morala država ali občina poskrbeti, kako bomo dostopali do vasi Močunigi."

Kocjančič je zadovoljen, da na njihovem območju žičnatih ograj ni. Lani je naša država izplačala skoraj 24.000 evrov nadomestil zaradi otežene rabe zemljišč, ki so obdana s tehničnimi ovirani. Rok za uveljavljanje nadomestila za leti 2015 in 2016 je ministrstvo podaljšalo do konca marca, ko bo potekel tudi rok za oddajo vlog za lansko leto. Zanimanje za odškodnino na obalnem območju je majhno, prejeli so le šest vlog.

Tjaša Škamperle, Radio Koper