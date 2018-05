Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prvi poskus enotnega sistema izposoje koles v Izoli in Kopru ni uspel. V obeh občinah so pred tremi leti prekinili najemno pogodbo z Multimedijsko hišo Ibis, ki je vzpostavila sistem avtomatizirane izposoje koles. Foto: Radio Koper/Dean Vatovec Dodaj v

Prihodnje leto si bo v Kopru znova mogoče izposoditi kolo

Pereča je problematika pomanjkanja primernih in varnih parkirnih mest za kolesa

7. maj 2018 ob 13:57

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Koprska občina bo sofinancirala postavitev novega sistema za izposojo koles. Investicijski program je pripravila goriška agencija Golea, ki predvideva, da bi lahko zaživel do konca prihodnjega leta.

V desetih letih se je dolžina kolesarskih poti v koprski občini potrojila. Osnovna kolesarska infrastruktura mesta je večinoma urejena, kar ne velja za zaledni del občine. Pereča je problematika pomanjkanja primernih in varnih parkirnih mest za kolesa pred javnimi ustanovami ter na začetnih oziroma ciljnih točkah dnevnih potnikov.

Po mnenju občanov bi več ljudi uporabljalo kolo kot prevozno sredstvo, če bi bila promet in kolesarska infrastruktura boljše povezana in varna. To je nekaj ugotovitev celostne prometne strategije, v kateri je povzeto tudi mnenje Koprčanov, da pogrešajo javni sistem izposoje koles.

Pred leti je občina vzpostavitev zaupala podjetju Ibis, a je to kolesarnice po mestu in sosednji Izoli kmalu izpraznilo in odstranilo. V načrtu za nov sistem, ki ga je že potrdil občinski svet, piše, da bo na občinskih parcelah v mestu in soseskah 17 kolesarnic - nekatere bodo večje, druge manjše, v njih bosta skupaj 102 električni kolesi. Vrednost naložbe bo 820 tisoč evrov, 40 odstotkov si občina obeta iz državnega proračuna in evropskih sredstev.

Tjaša Škamperle, Radio Koper