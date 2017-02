Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Največkrat so razlogi vključitve slabo socialno in zdravstveno stanje, brezposelnost in dolgotrajna oziroma trenutna socialna stiska," je pojasnil predsednik Nadškofijske karitas Maribor Branko Maček. Foto: EPA Hrano zbirajo v večernih urah po zaprtju trgovin, dopoldne pa pripravijo pakete in jih razdelijo med prejemnike pomoči. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Projekt Donirana hrana blaži lakoto v 23 slovenskih krajih

Lionsi lani razdelili 270 ton hrane

9. februar 2017 ob 14:27

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Lani so v okviru humanitarnega projekta Donirana hrana, ki ga slovenski Lionsi že nekaj časa izvajajo s trgovinskimi centri, razdelili 270 ton hrane.

"Gre za dobrodelni projekt, ki poteka v 23 krajih po vsej Sloveniji in vključuje 70 trgovin ter 2.500 prejemnikov," je povedal guverner Zveze Lions klubov Slovenije Gregor Pajič. V okviru projekta vsak dan po zaprtju trgovin prevzemajo hrano in jo dostavijo varnim hišam, zavetiščem, Rdečemu križu, Karitas in drugim humanitarnim organizacijam.

V Mariboru je projekt zaživel leta 2013, ko so članice Lions kluba Maribor Zarja vsak dan po zaprtju trgovin prevzemale hrano in jo nato dostavile različnim prejemnikom. Kot je izpostavila predsednica omenjenega kluba Dušanka Mičetič Turk, sta jim maja 2014 začela pomagati Mestna občina Maribor in center za socialno delo.

Nad izvajanjem projekta bdi strokovna sodelavka

Za lažjo dostavo hrane so trije mariborski Lions klubi lani avgusta kupili avto, oktobra pa je projekt prevzela Karitas, ki jo v sodelovanju z lionkami izvaja vsak dan v dveh sklopih.

Nad izvajanjem projekta ves čas bdi strokovna sodelavka, ki po besedah Mičetič Turkove opravlja razgovore in komisiji predlaga vključitev posameznikov oziroma družine v projekt. Ti pa so nato v program socialne pomoči vključeni enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko.

Projekt se bo širil na Ptuj

Predsednik Nadškofijske karitas Maribor Branko Maček je poudaril, da prejemnike pomoči ves čas spremljajo tudi širše in jih vključujejo v druge programe svoje pomoči.

"Največkrat so razlogi vključitve slabo socialno in zdravstveno stanje, brezposelnost in dolgotrajna oziroma trenutna socialna stiska," je pojasnil Maček in dodal, da dnevno pomagajo od 70 do 90 socialno najbolj ogroženim. V program so sicer od oktobra lani do januarja vključili 86 družin oziroma posameznikov, skupaj pa je redno pomoč prejemalo 223 ljudi.

Projekt se še širi, Lionsi pa ga kmalu želijo vzpostaviti tudi na Ptuju, zato bodo tokrat ves denar že tradicionalne Obarjade, dobrodelnega dogodka v času kurentovanja, namenili prav temu projektu.

Sa. J.