Ptujski most čez Dravo bo zaprt leto in pol

Nujna obnova glavne prometnice, ki povezuje levi in desni breg Drave, bo povzročila nevšečnosti

21. februar 2017 ob 14:00

Ptuj - MMC RTV SLO

Na Ptuju bodo kmalu začeli prenavljati približno 50 let star most čez Dravo in bližnjo Studenčnico. Obvoz za osebna vozila bo speljan čez Puhov most, pešcem pa preostane bližnji most za pešce.

Obnova ptujskega glavnega mostu čez Dravo in bližnjo Studenčnico bi se morala že začeti, a se je zapletlo, potem ko je Direkcija za infrastrukturo za izvajalca izbrala SGP Pomgrad, neizbrani izvajalec pa se je na to odločitev pritožil.

V začetku marca bo znana odločitev revizijske komisije. Če bo ta ugotovila, da pri postopku izbire izvajalca ni bilo nepravilnosti, se bodo dela lahko začela.

"Temeljito se bodo obnovili vozišče, oba stebra, ki sta votla, ter ograje in hodnika za pešce. Most sicer ni v zelo slabem stanju, so pa določeni elementi dotrajani. S prenovo se bo spremenila tudi statična konstrukcija, s tem pa se bo povečala togost objekta in hkrati okrepila njegova konstrukcija," našteva vodja sektorja za investicije na Direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart.

V času del - predvidoma leto in pol - promet čez most ne bo mogoč. "Most bo zaprt v celoti, gre za popolno zaporo objekta. Obseg del bo namreč takšen, da ni mogoče zagotoviti varnega prečkanja za ljudi, ki niso seznanjeni s pogoji varstva pri delu," še pojasnjuje Willenpart, kar v praksi pomeni, da bo za vozila obvoz potekal čez Puhov most.

Župan se zaveda, da obnova prinaša nevšečnosti

Ker je most, ki ga bodo obnavljali, glavna prometnica z desnega na levi breg Drave ter obratno, se tudi župan Ptuja Miran Senčar zaveda, da obnova prinaša nevšečnosti. "To bo pomenilo veliko motnjo v prometu. Namreč, ves promet bo potekal po Puhovem mostu, pešci in kolesarji pa bodo uporabljali most pri Ribiču," rešitve za uporabnike navaja Senčar, ki pa dodaja, da se bo končno lahko bolj uveljavilo parkirišče P+R na Zadružnem trgu, od koder bo zdaj najhitrejša možnost prihoda v staro mestno jedro.

Z Zadružnega trga vozi tudi mestni avtobus, kakšno rešitev bodo našli za to obliko prevoza, pa na občini še preučujejo. "Bomo poskušali umestiti mestni avtobus na nov način. Ali bo vozil po obvozu čez Puhov most ali pa čez most za pešce, se bomo še odločili," je še povedal Senčar.

Dodajmo, da bodo tik pred mostom (na križišču Zagrebške in Mariborske ceste ter pri odcepu proti Zadružnemu trgu) letos spomladi uredili novi krožišči, dela pa bodo končana do junija.

Danijel Poslek/Radio Slovenija