Slovenija dobiva prvo nogometno dvorano, stala bo v Štepanjskem naselju

Zgrajena naj bi bila v pol leta

12. junij 2017 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Štepanjskem naselju v Ljubljani so položili temeljni kamen za gradnjo športnega centra, kjer bo največ prostora namenjenega dvoranskemu nogometu.

Mestna občina Ljubljana je prispevala zemljišče, objekt pa bo gradila družba Trigemini, ki je v lasti nekdanjega nogometaša Saša Abrića ter nogometnih reprezentantov Bojana Jokića in Boštjana Cesarja.

"Vsi izhajamo iz ulice in smo igrali nogomet že na betonu kar nekaj let nazaj. Nato je prišla ideja, da se naredi ena sodobna dvorana," je dan po odsluženem kartonu na tekmi z Malto povedal Boštjan Cesar."Dvorana je zaprtega tipa, normalni teren za mali nogomet 40 x 20 metrov, na tleh bo pa parket, tako da se bodo lahko igrali tudi drugi športi," je dodal.

Nekateri deli Ljubljane živijo z nogometom. Poleg Katančeve Šiške tudi Fužine in Štepanjsko naselje, nas je na slovesnosti opomnil mestni svetnik Denis Striković: "Mi smo denimo ponosni na Samirja Handanovića in Zlatana Ljubijankića, pa tudi na vse te fante, ki gredo zdaj v ta projekt. Tako da - tukaj se igra nogomet," je dejal.

Prvo nogometno dvorano v Sloveniji in okolici naj bi zgradili v pol leta, 30 let jo bo upravljala družba Trigemini, potem pa bo postala last mestne občine.

T. H., Marjan Vešligaj/Radio Slovenija