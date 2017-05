Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Luka Šulić in profesor saksofona Oto Vrhovnik sta ob koncu združila moči in navdušila občinstvo. Foto: MMC RTV Slovenija VIDEO Z zvezdniškim koncertom z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glasbenim talentom v Slovenski Bistrici do novih glasbil pomagal tudi član dua 2Cellos

Občinstvo je navdušil komaj osemletni Mai Rumež

5. maj 2017 ob 21:15

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO

Na dobrodelnem koncertu v Slovenski Bistrici, na katerem so zbirali sredstva za nakup novih glasbil, je nastopil tudi Luka Šulić, član dua 2Cellos, ki se mu je na odru pridružil osemletni Mai Rumež, ki čelo igra šele prvo leto.

Večnamenska športna dvorana tamkajšnje srednje šole je pokala po šivih, glavni magnet šestega dobrodelnega koncerta, ki ga je organiziral tamkajšnji Lions klub, pa je bil Mariborčan, ki je v Slovensko Bistrico prišel tik pred odhodom na Japonsko, kjer ga čakajo novi nastopi s Stjepanom Hauserjem, s katerim že leta navdušuje občinstvo doma in v tujini. Kot je dejal, je biti navdih in vzor mladim - številni se za učenje čela odločijo prav zaradi občudovanja svetovno znanega dua - najlepša plat njegovega uspeha. Kot je znano, sta člana dua pred kratkim sodelovala tudi v projektu Botrstvo, in sicer so na dobrodelni dražbi prodali loka za njuni čeli za kar 12.000 evrov.

Na odru so se zvrstili številni glasbeniki, poleg čelista pa je največji aplavz požel v Avstriji delujoči profesor saksofona Oto Vrhovnik, ki je z energičnim nastopom poskrbel, da nihče v dvorani ni ostal ravnodušen. Nastopil je tudi pianist in pevec Uroš Perič, ki je pričaral večne uspešnice Raya Charlesa, gostom pa so se na odru pridružili tudi učenci in učitelji slovenskobistriške glasbene šole, ki se veselijo novih glasbenih instrumentov, ki jih bodo dobili s sredstvi, zbranimi s koncertnimi vstopnicami.

"Verjamem, da bo današnji koncert ostal v spominu vsem nam, predvsem najmlajšim, ki so bili danes z ramo ob rami vsem tem svetovno znanim glasbenikom, in verjamem, da bo to še ena dodatna spodbuda," je za TV Dnevnik dejala ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica Radmila Bikić Magdić, ki je zavihtela taktirko orkestru harmonikarjev, ki se jim je pridružil tudi Šulić.

Več v priloženem videoprispevku Ane Bučar, spodaj pa si lahko ogledate skupni nastop Šulića in osemletnega Maia Rumeža.

K. T.