Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Številni Ptujčani so nezadovoljni zaradi počasnega reševanja problematike ptujske obvoznice. Foto: BoBo Sorodne novice Dogovor o začasni povezavi nove ceste med Markovci in Ormožem na obstoječo regionalno cesto Dodaj v

Ptujčani želijo preusmeriti tovorni promet na avtocesto

Protest zaradi počasnega reševanja problematike ptujske obvoznice

30. julij 2018 ob 09:46,

zadnji poseg: 30. julij 2018 ob 09:48

Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Približno sto prebivalcev Ptuja je v nedeljo vnovič izrazilo protest zaradi počasnega reševanja problematike ptujske obvoznice. Z oviranjem prometa so želeli opozoriti na to, da je nujna preusmeritev tranzitnega tovornega prometa nujna.

Po besedah vodje civilne iniciative Sergeje Puppis Freebairn od države želijo čimprejšnjo umestitev južne obvoznice v prostor.

"Zahtevamo, da se preusmeri tranzitni tovorni promet. Pričakujemo, da bodo pristojni resnično nekaj naredili sedaj, ko se bo odprla avtocesta do Gruškovja. Verjamemo, da je v interesu države, da se tranzitni tovorni promet preusmeri na avtoceste in dejansko dobi denar za vzdrževanje in za gradnjo novih," je poudarila.

Ob tem pa prebivalci tega dela Ptuja sporočajo, da se ne strinjajo s podpisom sporazuma, s katerim je mestna občina dovolila, da bo obstoječa cesta začasno postala navezava na prihodnjo hitro cesto Ptuj-Ormož.

Danijel Poslek, Radio Slovenija