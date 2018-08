Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Cesto-železniški prehod v Križnem vrhu Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan Dodaj v

V Poljčanah bodo ukinili tri cestno-železniške prehode

Zastojev zaradi spuščenih zapornic kmalu ne bo več

2. avgust 2018 ob 21:05

Poljčane - MMC RTV SLO, Radio Maribor

V občini Poljčane je več zavarovanih cestno-železniških prehodov čez progo Šentilj–Zidani Most. Na cesti Slovenska Bistrica–Poljčane–Podplat, ki jo dnevno prevozi približno 10.000 vozil, ti prehodi predstavljajo ozko grlo, tri od njih pa bodo kmalu ukinili.

Ureditev nivojskih križanj ceste in železniške proge je del slabih 28 milijonov vredne nadgradnje železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica, za katero je direkcija za infrastrukturo pridobila tudi 12 milijonov evropskih sredstev. Prestavitev ceste v Brežnici in gradnja nadvoza bosta stali tri milijone in pol, gradnja podvoza pri železniški postaji v Poljčanah pa slabe tri milijone. S tem bodo ukinjeni trije cestno-železniški prehodi, ki so sicer zavarovani, a so povzročali zastoje, pojasnjuje župan občine Poljčane Stanislav Kovačič: "Ko se sprosti promet, prej ustavljena vozila naredijo dolgo kolono, zaradi česar se v Poljčanah težko vključimo na državno cesto."

Medtem ko naj bi promet po novem delu ceste na Spodnji Brežníci stekel že novembra letos, bo gradnja podvoza pri železniški postaji Poljčane trajala nekoliko dlje, je povedal vodja sektorja za železnice pri direkciji za infrastrukturo Dejan Jurkovič: "V sklopu ureditve železniške postaje gradimo objekt pod železniško progo, ki bo hkrati podhod in podvoz."

Ta naj bi bil končan aprila prihodnje leto. V Poljčanah si želijo drugačne ureditve še nekaj zavarovanih železniško-cestnih prehodov na cesti proti Slovenskih Konjicam, še prej pa ureditev prehoda na Križnem Vrhu. A za ta prehod, ki je zdaj preozek za srečanje dveh tovornih vozil, je predvidena le širitev, so še povedali na Direkciji za infrastrukturo.

Lidija Cokan, Radio Maribor