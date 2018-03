Velenjski župan poziva k rešitvam zaradi naraščajočega števila priseljencev

28. februar 2018 ob 21:53

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Bojan Kontič je na predsednike republike, vlade in državnega zbora naslovil opozorilo zaradi hitrega naraščanja priseljencev v Sloveniji. Pozval je k sistemski rešitvi in celostni ureditvi pristopa na tem področju.

V zadnjem času se srečujejo s številnimi novimi izzivi, katerih reševanje ni več v pristojnosti zgolj lokalne skupnosti, je v pismu trem predsednikom opozoril velenjski župan Bojan Kontič. Eno izmed takih področij, ki jih v prihodnje lokalne skupnosti ne bodo mogle več reševati samostojno, sta hitro naraščajoče število priseljencev in intenzivna rast deleža tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

"Če se ne bomo nemudoma lotili vzpostavitve celostnega in medresorsko usklajenega pristopa ter sistemskih rešitev na ravni države in priprave zakonodajnih podlag zanje, se bomo kmalu znašli v zahtevnem položaju, posledica katerega bodo nevarno zaostrene družbene, politične in gospodarske razmere," je posvaril Kontič.

Ob tem je navedel, da se v Mestni občini Velenje iz leta v leto povečuje število otrok, ki nimajo slovenskega državljanstva - večinoma gre za otroke staršev s Kosova in iz Makedonije. V velenjskem vrtcu se s številnimi težavami spopadajo že pri vpisu otrok, še bolj pa pri vsakodnevnem delu, saj je komunikacija zaradi neznanja jezika večkrat celo neizvedljiva.

Problematične jezikovne pregrade

Zaradi jezikovnih pregrad imajo veliko težav tudi v osnovnih šolah. Učitelji ob rednem delu zelo težko pomagajo pri integraciji teh učencev, je še pojasnil velenjski župan.

S še zahtevnejšimi nalogami pa se srečujejo zaposleni v velenjskem zdravstvenem domu, saj nerazumevanje bolnikov lahko privede do resnih, tudi usodnih posledic, je opozoril Kontič. Zato je zdravstveni dom pred časom celo objavil javni razpis za delovno mesto, v katerem je bilo zaželeno znanje albanskega jezika. Njegova objava pa je sprožila val nestrpnosti, je spomnil.

Kot je dodal, Velenje seveda ni edino mesto s takšnimi izkušnjami, saj se s podobnimi težavami spopadajo v večini slovenskih mest in večjih krajev. Reševanja te problematike pa "nikakor ne moremo več prepuščati naključjem ter znanju, sposobnostim, empatiji, pripravljenosti in iznajdljivosti posameznikov in ustanov", je v pismu predsednikom še zapisal velenjski župan.

