Vladna služba prikimala sofinanciranju ptujske tržnice

Dela naj bi bila končana spomladi

7. december 2018 ob 11:44

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pritrdila, da bo projekt ptujske mestne knjižnice dobil finančno podporo. Projekt je skupaj vreden nekaj manj kot 5,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,4 milijona evrov.

S prenovo – ob tržnici bodo uredili notranje prostore in zunanje površine, tekoči in mirujoči promet ter območje za pešce – želijo v mestu oživiti degradirano urbano območje ter pridobiti urejen prostor, ki bo središče družbenega dogajanja.

Prenova ptujske tržnice je eden najodmevnejših projektov odhajajočega župana Mirana Senčarja, ki je v najstarejšem slovenskem mestu vzbudil veliko različnih pomislekov. Mestni svet je namreč od župana zahteval razveljavitev razpisa, a je ta svoj prav dosegel na upravnem sodišču.

Senčar je avgusta 4,8 milijona evrov vredno pogodbo po neposrednih pogajanjih podpisal z ljubljanskim podjetjem KPL. Ptujski mestni svet je nato tik pred lokalnimi volitvami podprl spremembo investicijskega programa, ki je projekt podražil za pol milijona, na skoraj 5,4 milijona evrov. Na občini so takrat pojasnili, da je do tega prišlo zaradi odstopanj v izvedbenih delih. Skoraj 170.000 evrov je bilo med drugim potrebno samo za arheološka izkopavanja, nekaj višji je bil tudi strošek za pripravo projektne dokumentacije in strokovnega nadzora.

Prenova naj bi bila po Senčarjevih besedah dokončana do konca maja. "Tržnica bo novo zbirališče Ptujčanov, saj bomo imeli veliko gladko površino, kjer bodo potekale animacije za otroke, blizu bodo gostinski lokali, senca. V zimskem času bo tam drsališče, ki ga nabavljamo v okviru prav tega projekta. Kupili bomo premično streho za potrebe prireditev. Tukaj bodo tudi predpripravljene inštalacije za Odprto kuhno, ki je na Ptuju velik uspeh. Želimo se rešiti avtomobilov v mestu in s tem to uresničujemo – ukinjenih bo 100 parkirnih mest, nastala pa bo velikanska mestna ploščad," je povedal pred dvema mesecema v intervjuju za MMC.

A. S.