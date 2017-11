Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Taksist Hasib Šišić - Ljubljančan z bosanskim šarmom. Foto: Darko Osterc Taksist mora biti pravi psiholog. Ko delamo ponoči, se večkrat srečamo s pijanimi osebami. Če imaš pijano stranko, je logika taka: On ima vedno prav - tako kot šef v službi. Hasib Šišić, taksist Največ napitnine dajejo upokojenci, vedno mi puščajo 50 centovv ali evro, četudi imajo pokojnino 400 evrov, pravi Hasib. Foto: Darko Osterc Imam nekaj strank - prav starejše osebe - ker so redne stranke, me pokličejo po telefonu in me prosijo: Pojdi v trgovino in kupi cuker, olje, ker ne morejo sami po liftu gor in dol, zato skočim v trgovino, kupim, prinesem, dam račun ... Hasib Šišić, taksist Hasib ne obžaluje, da je postal taksist, četudi vozi tako podnevi kot ponoči. Foto: Osebni arhiv

Taksist Hasib Šišić: Zame je osnovna formula, da je stranka zadovoljna

Strank ne samo prevaža, ampak z njimi tudi prijateljuje

5. november 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Hasib Šišić je pred 35 leti iz Cazina prišel v Slovenijo. Ko je v Črnomlju pred 13 leti ostal brez službe, se je preselil v Ljubljano in postal taksist. Danes prijateljuje s številnimi upokojenci, ki jim hodi v trgovino in se z njimi pogovarja.

"Zjutraj, ko se usedeš ob sedmih v taksi, je zame osnovna formula, da je stranka zadovoljna. Taksist bo zadovoljen šele ob petih popoldne, ko bo pritisnil rdeči gumb in videl, koliko je zaslužil," tako svojo službo na začetku vožnje po prestolnici začne opisovati Hasib Šišić. Urejen, čist in prijazen do strank - to so glavna pravila, ki jih mora upoštevati dober taksist, pripoveduje.

Reportažo o ljubljanskem taksistu Hasibu Šišiću, ki posebno pozornost namenja glasbenemu okusu svojih strank, poglejte spodaj v oddaji NaGlas!.

Hasib Šišić pozna ljubljanske ulice kot svoj žep. V Cazinu rojeni Bošnjak je pred 13 leti sedel za volan, potem ko je izgubil službo v Črnomlju, in se preselil v glavno mesto. 2Ko sem začel taksirati, ni bilo GPS-a, vse sem se učil iz karte tako, da mi danes ne predstavlja noben problem nobena ulica v Ljubljani, celo barve fasad hiš poznam," se pohvali taksist, ki je po malem tudi psihoterapevt: "Taksist mora biti pravi psiholog. Ko delamo ponoči, se večkrat srečamo s pijanimi osebami. Če imaš pijano stranko, je logika taka: On ima vedno prav - tako kot šef v službi." Za prijetnejše razpoloženje v taksiju pa ima na zalogo pripravljene tudi glasbene zgoščenke. "Če peljem

Gorenjca, imam pripravljenega Slaka, pritisnem Slaka, če peljem južnjaka, mu zavrtim Šabana ali kakšnega drugega južnega pevca!"

Vozi podnevi in ponoči

Šišić, ki taksi vozi tako podnevi kot ponoči, pravi, da so stranke najrazličnejše: "Ponoči imaš več stika s pijanimi osebami, dnevne so bolj prijazne, kulturne, čeprav imajo tudi podnevi lahko slab dan in ti zaloputnejo z vrati. Ampak se navadiš, trda koža mora biti v taksiju." Kdo daje največje napitnine? "Po mojih izkušnjah dajo največje napitnine upokojenci, če bo imel vsaj 400 evrov pokojnine - bo za tistih petdeset centov ali evro rekel pusti, spravi.«

Najboljši turisti so Angleži in Švicarji

In ker so taksisti pogosto prvi stik turistov s Slovenijo, je znanje tujih jezikov zelo dobrodošlo: "Najboljši turisti so za Angleži in Švicarji. Kitajci in Japonci so bolj švoh. Sem enega peljal, je imel vse skenirano pred sabo iz Kitajske, kje je najcenejša hrana, najcenejši taksi, toliko, da ni palčk prinesel s sabo." Hasib živi v Sloveniji že 35 let, zato je podalpsko deželo sprejel za svoj dom. "Imam nekaj strank - prav starejše osebe - ker so redne stranke, me pokličejo po telefonu in me prosijo: Pojdi v trgovino in kupi cuker, olje, ker ne more sama po liftu gor in dol, zato skočim v trgovino, kupim, prinesem, dam račun." Eden od strank je tudi dr. Mitja Tavčar. Za Hasiba pravi, da je zgovoren in prijazen. "Postal je skoraj hišni prijatelj, njega kličemo, kadar koli pa gremo." Hasib se je svojega poklica zelo dobro navadil in nikoli ni obžaloval, da ga je pot zanesla v taksi, sklene Ljubljančan z bosanskim šarmom - preden odpelje naprej.

S. B. L., Nataša Žunić, naglas@rtvslo.si