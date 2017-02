Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Etnološko društvo Prforcenhaus je predstavilo obnovljen prapor kostanjeviške meščanske garde, ki so ga uporabljali do druge svetovne vojne. Foto: Goran Rovan Pripravili so tudi razstavo otroških risb in mask, ki so jih izdelali učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki. Foto: Goran Rovan Marjana in Matjaž Krhin sta prejela priznanje za pridobitev in ohranjanje originalnega prapora. Foto: Goran Rovan V Galeriji Božidar Jakac so pripravili delavnico izdelave pustnih kostumov. Foto: Goran Rovan Na šelmarijo pa se pospešeno pripravljajo tudi v Malencah, od koder bo letos v pustni povorki sodelovalo kar 50 pisanih polžev. Foto: Goran Rovan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kostanjevici je že vse v znamenju šelmarije

Odprli razstavo, predstavili prapor, izbrali pustno vino

20. februar 2017 ob 18:05

V Kostanjevici na Krki se že intenzivno pripravljajo na šelmarijo, kot imenujejo svoje pustno rajanje.

Etnološko društvo Prforcenhaus je predstavilo obnovljen prapor meščanske garde, katerega tradicijo nadaljuje pustna »purger garda« in odprlo razstavo Otroška maska, ki spada pod okrilje razstav Pust skozi čas. Izbrali pa so tudi letošnji protokolarni cviček.

Etnološko društvo Prforcenhaus je v Lamutovem likovnem salonu predstavilo restavrirani prapor kostanjeviške meščanske garde. Za restavracijo prapora so poskrbeli na konservatorsko-restavratorskem oddelku za tekstil v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. In to na oddelku, ki ga vodi dr. Eva Ilec, posege pa je izvedla skupaj s konservatorkama –restavratorkama Marino Čurin in Hermino Golc. Gre za prapor, ki so ga v Kostanjevici uporabljali vse do začetka 2. svetovne vojne kot poslednja garda na Dolenjskem. Kot je v svojem govoru povedala Alja Fir iz kostanjeviške Galerije Božidarja Jakca, je ta prapor skozi desetletja dobil različne poškodbe zaradi bioloških in podnebnih dejavnikov. Ob tem je še dodala: »V konservatorsko-restavratorski delavnici za tekstil smo opravili konservatorske posege, da smo stabilizirali poškodbe. Za stabiliziranje poškodb smo pobarvali nove svilene tkanine v štirih ustreznih barvnih odtenkih, ki so se ujemali z izvirno tkanino. Pri tem smo uporabili sintetična barvila, ki jih uporablja tekstilna industrija za barvanje svilenih in volnenih vlaken in imajo dobre svetlobne in mokre obstojnosti.«

Direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović je poudaril, da gre za občutljive zgodovinske tekstilije, zato jih je treba hraniti v prostorih s konstantno klimo, torej ustrezno temperaturo (18—22 °C) in relativno vlažnostjo zraka (50—60 %). Zato je menil, da bi takšen prostor lahko našli v njihovi galeriji, saj gre za pomemben predmet, ki bo dajal tudi prihodnjim rodovom vpogled v našo kulturno dediščino. Da se je prapor ohranil in bil predan društvu oziroma galeriji, gre zasluga Marjani in Matjažu Krhinu. Zato sta jima predsednik Etnološkega društva Prdorcenhaus Jurij Kovačič in aktualni predsednik Prforcenhausa Luka Stipanič podelila zahvalo in spominski kostanj. To priznanje so podelili tudi Bojanu Božiču, dosedanjemu direktorju galerije, ki je poskrbel za obnovo prapora in za to, da društvo že vrsto let pripravlja občasne razstave o kostanjeviškem pustnem izročilu v Lamutovem likovnem salonu.

Otroška maska in Pust skozi čas

Ob predstavitvi obnovljenega izvirnega prapora meščanske garde so v Lamutovem likovnem salonu pripravili tudi razstavo otroških mask in risb mask, ki so jih po besedah voditeljice programa Mihaele Kovačič z veliko ustvarjalnosti pripravili učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa pod mentorstvom Lidije Stipanič, Staše Jordan in Martine Perašin. Razstavo so dopolnile tudi fotografije člana Društva ljubiteljev fotografije Krško z motivi poslikanih otroških obrazov. Gre za nadaljevanje vsakoletne razstave »Kostanjeviška šelmarija - Pust skozi čas«, ki jo pripravljajo zadnja leta pred začetkom pustnega veseljačenja. Tudi na ta način v etnološkem društvu opozarjajo in ohranjajo bogato pustno izročilo, ki ga premorejo v Kostanjevici na Krki. Po letnici na praporu je to najmanj od leta 1854, torej več kot 160 let.

Na slovesnosti ob odprtju sta nastopili tudi sestri Kržičnik, članici Pihalnega orkestra Kostanjevica, za presenečenje pa je poskrbel Toni Žulič, ki je ob harmonikarski spremljavi Tonija Homana zapel arijo Šelma v priredbi Mateja Drobniča.

Sicer pa je v Kostanjevici v teh dneh že vse v duhu šelmarije - obešene so pustne zastave, osvetljene šelme, transparenti, plakati. Društvo Terra Vere je skupaj z Etnološkim društvom Prforcenhaus v prostorih Galerije Božidarja Jakca pripravilo delavnico izdelave pustnih kostumov, ki jo jer vodila kostumografinja Ina Čebular. Maske pospešeno izdelujejo tudi na Malencah, od koder se na nedeljski pustni povorki vsako leto predstavijo z novimi liki. Tako bo letos v povorki sodelovalo kar 50 pisanih polžev. Malenčani to počno že skoraj dve desetletji, saj bo prihodnje leto minilo 20 let, odkar so prvič nastopili na šelmariji.

Pred uradnim začetkom šelmarije, ki se začne na pustno nedeljo s prevzemom oblasti, pa so v kostanjeviškem Cafe Aroma opravili tudi degustacijo cvička in med 19 vzorci, ki jih je ocenjevala komisija pod vodstvom Jasne Strel, izbrali najboljšega. Ta cviček bo postal letošnje uradno oziroma protokolarno vino Prforcenhausa. Letos je bil izbran cviček Tonija Hodnika, ki je tudi uradni mestni kletar Prforcenhausa.

Goran Rovan, TV Slovenija