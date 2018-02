Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slabih 3,7 milijona evrov vredna investicija v obnovo »sedmice« prinaša veliko boljši standard bivanja: večina sob je enoposteljnih, nova je vsa oprema, vključno s kopalnicami, kuhinjami, pohištvom, dvigali, okni in vrati, fasado, inštalacijami in kanalizacijo. Foto: Vesna Martinec, Radio Maribor Dodaj v

V mariborskih študentskih domovih odprli prenovljeni dom 7

Celovita obnova z energetsko sanacijo, ki je trajala pol leta, je stala slabih 3,7 milijona evrov

7. februar 2018 ob 17:07

Maribor - MMC RTV SLO

Študentski domovi Univerze v Mariboru so odprli popolnoma obnovljen in energetsko sanirani dom 7 v študentskem kampusu na Gosposvetski.

V njem je prostora za 255 študentov, večinoma v enoposteljnih sobah, na voljo pa imajo tudi internet, fitnes, učilnico, pralnico perila in glasbeno ter likovno sobo.

Slabih 3,7 milijona evrov vredna investicija v obnovo "sedmice" prinaša veliko boljši standard bivanja: večina sob je enoposteljnih, nova je vsa oprema, vključno s kopalnicami, kuhinjami, pohištvom, dvigali, okni in vrati, fasado, inštalacijami in kanalizacijo. Tudi internet, kabelska televizija, fitnes in pralnica perila so v prenovljenih študentskih domovih običajen standard, pojasnjuje direktorica Lidija Divjak Mirnik: "Dodali smo tudi likovno in glasbeno sobo, saj skrbimo, da smo več kot le dom in študentom nudimo več kot le posteljo in kopalnico."

Prenova je trajala dobrega pol leta; študenti se bodo lahko vselili ta petek. V obnovljeni sedmici je omogočen dostop tudi gibalno oviranim študentom. Nad novo podobo doma so navdušeni tudi stanovalci. Monika Vogrinec: "Z obnovami študentskih domov, v katerih so tudi prostori za obštudijske dejavnosti in fitnes, nam omogočajo, da se lahko lažje učimo. Zelo pomembno se nam zdi tudi, da so uredili več enoposteljnih sob in da so te večje."

Naložbo so financirali s posojilom in z državnimi ter evropskimi sredstvi. Mariborski študentski domovi imajo v 16 stavbah na petih lokacijah več kot 2.600 ležišč, ki so vsa zasedena, na čakalni listi za sprejem v dom pa trenutno čaka 100 študentov. Po številnih vlaganjih v zadnjem desetletju je večina študentskih sob že obnovljenih oziroma novih, naslednji, ki bo dočakal celovito obnovo, pa je dom 1 na Tyrševi, ki je bil zgrajen daljnega leta 1964.

Vesna Martinec, Radio Maribor