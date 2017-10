Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Plocovi hiši na Solbici so mesto našli etnografska zbira, pravljice in digitalni arhiv. Foto: MMC RTV SLO

V Reziji novo kulturno središče z muzejem

Italijanski in slovenski denar za obnovo in ureditev

14. oktober 2017 ob 23:06

Solbica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Reziji pod zahodnim robom Kanina, na Solbici, so slovesno odprli novo kulturno središče z Muzejem rezijanskih ljudi in s prostori za slovenska društva v dolini, ki jo še vedno prekrivajo sence političnih dvomov o slovenskih koreninah in narodni pripadnosti dela njenih ljudi.

Kar 20 let so v sedmih vasicah ene občine z nekaj več kot tisoč prebivalci nekateri sanjali o svojem kulturnem središču. Sanje so se jim uresničile, s trdim delom, vztrajnostjo in predanostjo. V Plocovi hiši na Solbici so mesto našli etnografska zbirka, pravljice in digitalni arhiv.

Vabljeni k ogledu celotnega videoprispevka novinarke RTV Slovenija Mirjam Muženič.

VIDEO V Reziji odprli novo kulturno središče

Mirjam Muženič, RTV Slovenija