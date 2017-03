Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V razvoj nagrobnika je bilo doslej vloženih okoli 50.000 evrov, ciljna trga sta Evropa in Severna Amerika. Foto: MMC RTV SLO V morebitnem uspehu projekta vidijo priložnost za regijo, saj bi lahko proizvodnja nagrobnikov zagotovila prepotrebna delovna mesta. Foto: MMC RTV SLO

Video: Prvi digitalni nagrobnik na svetu stoji v Mariboru

Obogaten spomin na pokojnika

23. marec 2017 ob 20:05

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Sodobna tehnologija prestavlja mejnike tudi na področju pokopališke dejavnosti: za slabih 3.000 evrov si lahko odslej omislite digitalni nagrobnik.

Na mariborskem pokopališču Pobrežje so predstavili digitalni nagrobnik iTernal, s katerim o pokojniku ne pričajo le v kamen vklesani ime, priimek ter letnici rojstva in smrti, ampak je mogoče na digitalni prikazovalnik naložiti še vrsto drugih podatkov.

Po navedbah Pogrebnega podjetja Maribor gre za prvi tovrstni izdelek v pokopališki dejavnosti in je plod sodelovanja med mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) z domačimi in mednarodnimi malimi in srednje velikimi podjetji.

"Današnji napisi na nagrobnikih so zelo kratki in niti o pokojniku niti njegovih svojcih ne povedo več kot zgolj nekaj najosnovnejših podatkov. Sodobna, digitalna doba pa nam prinaša številne nove možnosti, tako v življenju kot tudi po smrti," izpostavljajo v Pogrebnem podjetju Maribor.

Zakaj bi se omejevali s kamnom

Dosedanji kamen so zamenjali z digitalnim nagrobnikom, ki lahko vsebuje fotografije, besedila in videoposnetke. V t. i. fazi mirovanja so na zaslonu kot pri klasičnem kamnitem nagrobniku prikazani osnovni podatki o pokojnem. Ko mimoidoči za nekaj sekund obstane pred njim, pa se začne odvijati vsebina, ki je shranjena v njem.

Nagrobnik iTernal je lahko poljubne velikosti, opremljen z visoko stopnjo svetilnosti in naprednimi vmesniki. Zavarovan je proti vandalizmu, prilagojen različnim vremenskim razmeram, vsebuje očesno prepoznavanje in senzor gibanja, napajan pa je lahko na klasično elektriko, solarno energijo ali baterije.

Cena digitalnega nagrobnika velikosti in vsebine vzorčnega, kakršen trenutno stoji na pobreškem pokopališču, znaša slabih 3.000 evrov.

Na omenjenem pokopališču so že pred leti prvi v Evropi predstavili digitalni mobilni vodnik po pokopališčih ARTOUR kot pilotski projekt inovativnega pristopa v turizmu in izobraževanju.

VIDEO Nas bo digitalna tehnologija spremljala še po smrti?

A. K.