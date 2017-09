Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Vodo iz dveh lokalnih vodovodov v koprski občini je treba prekuhavati

Voda naj vre vsaj tri minute

27. september 2017 ob 11:34

Koper - MMC RTV SLO, STA

Mestna občina Koper uporabnike lokalnih vodovodov Olika in Dvori pri Movražu obvešča, da je voda iz lokalnih vodnih virov po zadnjih preiskavah ponovno ocenjena kot neprimerna za pitje, zato svetujejo obvezno predhodno prekuhavanje.

Svetujejo še, naj voda vre vsaj tri minute. Če je motna, pa jo je treba pred prekuhavanjem zbistriti z usedanjem in nato filtrirati. Ukrep prekuhavanja velja do ureditve varne oskrbe z javnim vodovodnim sistemom, so zapisali na občini.



Al. Ma.