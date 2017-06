Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med Zidanim Mostom in Hrastnikom je organiziran nadomestni prevoz. Foto: BoBo VIDEO Iztiril se je tovorni vlak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zaradi iztirjenega vlaka zaprta proga Hrastnik-Zidani Most

Organiziran je nadomestni prevoz

19. junij 2017 ob 22:06,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 22:13

Hrastnik - MMC RTV SLO

Na železniški progi med Zidanim Mostom in Hrastnikom se je zvečer iztiril tovorni vlak. Posledice že odpravljajo, a bo proga zaprta najmanj do jutra, verjetno pa tudi ves jutrišnji dan.

Med Hrastnikom in Ljubljano bo potniški promet potekal po voznem redu, med Hrastnikom in Zidanim Mostom pa je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Na spletni strani Slovenskih železnic so ob tem zapisali, da nadomestni prevozi za vlake v notranjem prometu potekajo prek Rimskih Toplic, za vlake v mednarodnem prometu pa prek Trebnjega. "V notranjem prometu so predvidene zamude okoli 30 minut, v mednarodnem prometu pa okoli ene ure," so še dodali.

"Sanacija dogodka bo trajala najmanj dva dni," je za TV Slovenija dejal Zvone Ribič, pomočnik direktorja Slovenskih železnic, in dodal, da bodo posledice iztirjenja lahko začeli odpravljati šele zjutraj.

T. K. B.