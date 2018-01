Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Incidenti v Piranskem zalivu se zdijo neizogibni, saj tri četrtine zaliva pripadajo Sloveniji, Hrvaška pa vidi mejo na sredini. Foto: BoBo VIDEO Slovenski diplomati o uve... VIDEO Slovenija uveljavlja arbi... VIDEO Slovenija in Hrvaška vztr... VIDEO Hrvaška miri ribiče VIDEO Savudrijski ribiči se bod... VIDEO Hrvaški ribiči previdni v... VIDEO Odzivi na hrvaške izjave... VIDEO V Piranskem zalivu tudi d... VIDEO Hrvaški pogled na arbitražo VIDEO Uveljavljanje arbitražneg... VIDEO Uveljavljanje arbitražne... VIDEO Prvi dan implementacije a... Dodaj v

#MMCdebata: "Pahor bi se s slovenskimi ribiči moral podati v Piranski zaliv"

85. MMC-debata o implementaciji arbitražnega sporazuma

6. januar 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Blokada Hrvaške pri vstopu v Shengen. Pa bodo hitro pridni, saj so vitalno odvisni od turizma," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na dogajanje okrog arbitražnega sporazuma.

Pol leta je minilo od razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slovenija je 30. decembra začela njeno implementacijo, medtem ko Hrvaška to še naprej zavrača. Uveljavitev zakonodaje je ključna, če se bo spor preselil pred mednarodne institucije.

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je ta teden poudarila, da meja obstaja, Slovenija in Hrvaška pa z njo živita že 25 let. "Ne vem, kako sta Hrvaška in Slovenija postali članici Združenih narodov, če nimamo mednarodno priznanih meja," je še dodala.

Hrvaška ministrica dvignila prah

Pejčinović Burićeva je v torek znova poudarila, da Slovenija ne more uveljaviti nobenih zakonov na hrvaškem ozemlju, ki je, kot je dejala, enako, kot je bilo leta 1991. Potrdila je, da ni več neposrednega dialoga med državama in znova pozvala slovensko stran k pogovorom za reševanje spora o meji. "Napovedi s slovenske strani, s katerimi grozijo s postopki proti hrvaškim ribičem, so popolnoma neprimerne in nesmiselne. Gre nedvomno za hrvaško ozemlje. Nobenih slovenskih zakonov ni možno uveljaviti na hrvaškem teritoriju," je povedala v večernem pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL.

Erjavec: Ministrica zavaja

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec se je hitro odzval na ministričine navedbe in dejal, da "zavaja hrvaško javnost in govori neresnico, ko pravi, da je bila meja med Slovenijo in Hrvaško potrjena leta 1991." "Ravno zato, ker meja ni bila nikdar potrjena, se je želela najti rešitev za določitev meje najprej s sporazumom Drnovšek-Račan in pozneje z arbitražnim sporazumom," je poudaril. Opozoril je še na pismo tedanjega predsednika hrvaške vlade Nikice Valentića z dne 18. maja 1994 tedanjemu slovenskemu premierju Janezu Drnovšku, da je mejni prehod Sečovlje le začasen in da ga bo hrvaška stran premaknila, ko bo določena meja.

Mitja Lisjak