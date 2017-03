#MMCdebata: "Postaja Mandarić slovenski Zamparini?"

51. MMC-debata o zamenjavi trenerja pri Olimpiji

11. marec 2017 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Problem Olimpije ni Elsner, prej vodstvo z Mandarićem in Stojićem," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na slab uvod Olimpije v spomladanski del državnega prvenstva.

Ta teden je veliko pozornosti požela NK Olimpija, ki je slabo začela spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, kar je privedlo do zamenjave na trenerski klopi. Potem ko so Ljubljančani izgubili večni derbi v Ljudskem vrtu (1:0), so bili nemočni še na svojem terenu proti velenjskem Rudarju (2:4).

#MMCdebata

V nedeljo popoldne so se zmaji želeli pobrati po porazu na večnem derbiju. V Stožicah je gostoval neugodni Rudar, ki je že 14. avgusta zmagal v Ljubljani (0:2). Tudi tokrat so se Velenjčani izkazali za velik trn v peti aktualnih državnih prvakov. Igralce v zelenem so popolnoma nadigrali, po uri igre so z golom Johna Maryja povedli že s 3:0, zmago je ob izteku srečanja po golu Alexandruja Cretuja le še potrdil Dominik Glavina. Po 23 odigranih krogih ima Maribor na vrhu prvenstvene lestvice 6 točk naskoka pred večnim tekmecem.

Pušnik: V nogometu ni prostora za zamere

V četrtek je nato sledila zamenjava na trenerski klopi, Elsnerja je zamenjal Pušnik. Glede na to, da so ga odpustili prav takrat, ko je bil športni direktor Ranko Stojić, je Pušnik povedal: "V nogometu ni prostora za zamere. Če lahko odpustijo Ranierija (trenerja angleškega prvaka Leicestra, op. a.), lahko tudi Marijana. Upam, da sva se na teh izkušnjah nekaj naučila oba. Ne pričakujem, da se bova v prihodnje v vsem strinjala. Predsednik je 'požegnal', da sem samostojen pri svojem delu. Takoj ko ne bom samostojen, bom zapustil Olimpijo. V prvem mandatu sem bil samostojen. Ranko je zelo dober nogometni menedžer in nekdanji vrhunski igralec, ki zelo rad tudi posega v trenerjevo delo, kaj predlaga. Tedaj se nisem pustil in sva zaradi tega šla narazen. Ni mi pa dajal kakšnih listkov. Ko sem bil trener v Iranu in mi je tam gospod prvič prinesel listek, sem naslednji dan odšel."

Z odpustitvijo Pušnika naredili napako

Prav vmešavanje v delo trenerja je, kot kaže, poskrbelo za dodatne pretrese v taboru Olimpije in posledično zamenjavo na klopi, saj naj bi se na torkovem treningu Elsner in Stojić sprla. Športni direktor je v nedeljo ob porazu proti Rudarju z 2:4 prvič sedel kar na klopi ob trenerju. "Elsner se je maksimalno trudil, imel je našo podporo. Take stvari se dogajajo. Potrebovali smo predvsem novo energijo," je o zamenjavi dejal Stojić. Predsednik Milan Mandarić je priznal, da so z odpustitvijo Pušnika naredili napako, že takoj na uvodu druženja z novinarji je poudaril, da v klubu ne vlada kaos, ampak se dogajajo normalne stvari, ki se pač dogajajo v športu.

Opomba: Maurizio Zamparimi je nekdanji predsednik italijanskega prvoligaša Palermo, ki je v 15 letih zamenjal skoraj 40 trenerjev.

Mi. Li.