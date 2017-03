"Orkan Rudar" napovedal zanimiv teden v PLTS

6. marec 2017 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ustvarjanje Olimpije 2.0 ne gre po načrtih, je pokazal še drugi zaporedni poraz nogometnih državnih prvakov v spomladanskem delu sezone, po katerem bi lahko padla tudi kakšna glava.

Trener Luka Elsner se tega seveda zaveda in po sinočnjem "orkanu Rudar", ki je silovito prepihal Stožice (2:4), je priznal, da mu (še) ni uspelo uigrati ekipe, ki je v zimskem prestopnem roku doživela kopico sprememb. "To je težek poraz doma in pomanjkanje mnogih zadev, ki bi morale sestavljati to ekipo. Treba je biti zelo skromen v tem položaju in pogledati dol. Opravičiti se moramo vsem tistim, ki podpirajo ta klub, pa še to je mogoče premalo," je dejal mrki Elsner na novinarski konferenci.



Prva enajsterica Ljubljančanov je bila glede na zadnjo domačo tekmo decembra proti Krškemu skorajda popolnoma spremenjena. Edini, ki je bil na obeh tekmah v prvi postavi, je bil Leon Benko.





"Namišljene zvezde", kot so jih po porazu na Facebooku poimenovali razočarani Green Dragonsi, so za zdaj še daleč od tega, da bi upravičile status okrepitev. Tudi Ranko Stojić, ki jih je pripeljal v klub, je nezadovoljen. Tokrat je kot predstavnik kluba prvič sedel kar na klopi in po besedah letečega reporterja Kanala A že pred koncem prvega polčasa predlagal Elsnerju, naj ob odmoru v slačilnici pusti Nathana Oduwo, ker "ni pokazal nič". Nekdanji up Tottenhama je nato vseeno nadaljeval na zelenici tudi v drugem polčasu, od koder pa ga je hitro pregnala poškodba, ko mu je nekdo izmed gostov stopil na nart.

V prvem polčasu brez strela v okvir vrat

"Imamo situacije, pri katerih smo premalo organizirani, tako je bilo, denimo, pri prvem in drugem zadetku. To nas verjetno najbolj boli. Trenutek, ko se žoga izgubi, je izjemno pomemben, mi ga ne izpolnjujemo dobro," je šibke točke analiziral Elsner, okrcal slab pristop in premalo želje svojih varovancev (v prvem polčasu niso v okvir vrat sprožili niti enega strela) ter našel le eno svetlo točko: "Edino to, da nismo popustili do zadnje minute, lahko vzamemo za pozitivno, vse preostalo je težko sprejemljivo za ekipo, ki ima visoke ambicije. To je kruto dejstvo."

Ob tem, da ni mogel računati na Danijela Miškića in Daniela Avramovskega, nerešen pa ostaja status Roka Kronavetra, je tokrat na klopi sedel tudi Andraž Kirm, ki ga sploh ni bilo med 26 nogometaši na pripravah v Turčiji.



Glavina že pri številki 13

Dvakrat s po petimi žogami v mreži (5:0) je v lanski šampionski sezoni iz Stožic odšel Rudar, skupaj pa je moral Olimpiji priznati premoč na vseh štirih medsebojnih dvobojih. V letošnji ni več tako dobra stranka zeleno-belih. V Ljubljani je slavil že avgusta, ko je bilo 0:2, oktobra pa se Ob jezeru mreži nista zatresli.

Velenjčani so moštvo, ki se je pozimi najmanj spremenilo od vseh desetih prvoligašev. Zadržalo je vse ključne može, tudi s 13 zadetki najboljšega strelca lige Dominika Glavino. Strelec včerajšnjih golov za 0:1 in 1:4 je med knape prišel julija kot prosti igralec iz Interja iz Zaprešića. Prejšnji teden je po neprepričljivi predstavi Rudarja proti Domžalam na 1:1 izenačil v 94. minuti.

"Mislim, da se z večino moštev lahko enakovredno kosamo. Potrdilo se je, da moramo še bolj zavzeto nadaljevati po tej poti, da bomo vsak dan boljši," je povedal Vanja Radinović, nekdanji pomočnik pri Partizanu, zdaj pa že tretji trener Rudarja v tej sezoni. Do odmevne zmage je prišel tudi brez pomoči kaznovanega kapetana Davida Kašnika, nekoč člana Olimpije.

Prva liga Telekom Slovenije se bo nadaljevala s torkovo preloženo tekmo med Gorico in Mariborom, v 24. krogu konec tedna pa bodo vijoličasti gostili Aluminij, medtem ko se bo Olimpija odpravila v Domžale.

