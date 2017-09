Z refleksoterapijo do ravnovesja organizma in sprostitve

Metoda je primerna za vse starostne skupine

Refleksoterapija je terapevtska metoda, s katero lahko vplivate na boljše zdravje in počutje. Uspešna je pri lajšanju glavobolov, nespečnosti, epilepsiji in drugih zdravstvenih težavah. Pozitivno vpliva tudi na otroke, ki imajo zaradi šolskih obveznosti težave s koncentracijo, stresom in se na splošno premalo gibljejo. Izvajajo jo s pritiski na refleksne točke na dlaneh, stopalih, obrazu in ušesih.

Refleksoterapevti ne zdravijo in postavljajo diagnoze, ampak sprožajo samozdravilne procese, tako da pri boleznih omilijo stranske težave. Marsikdo se ne zaveda, da je na dlaneh, tako kot na stopalih, celo telo, je v oddaji Svetovalni servis povedala refleksoterapevtka Nada Tomazin Dokl. Najuspešnejši so pri blaženju vsakodnevnih težav, kot so glavoboli, stresne situacije, prebava, tiščanje v prsih, nespečnost, zastoji limfe. V teh primerih lahko ljudje že sami nekaj naredijo, z obiskom refleksoterapevta pa se stanje lahko bistveno izboljša, je pojasnila Tomazin Doklova.

Refleksoterapevti morajo o stranki izvedeti čim več, da ji lahko pomagajo in stanja ne poslabšajo. "Še vedno je najpomembnejši mikrosistem stopal, ker ima neposredno povezavo z organi in organskim sistemom. Če masaža stopal zaradi bolezenskih znakov ni mogoča, se odločimo za masažo dlani. Včasih tudi za masažo ušes, pri zelo senzibilnih naredimo tudi obrazno refleksoterapijo." Če ob pritisku na določeno točko čutite bolečino, se je lahko na določenem organu zgodila sprememba ali funkcijska motnja, ki pomeni preobremenitev organizma.

Refleksoterapija je samoplačniška, in sicer so cene kakovostnih terapij 35 evrov in več, kar je odvisno od spremljajočih terapij, je pojasnila Tomazin Doklova. Po narejenem testu pri stranki, ki pokaže obremenitve telesa, se odločijo za metodo obravnave (protibolečinska, psihosomatska …). Ob tem pričakujejo tudi sodelovanje stranke, saj je le tako terapija uspešna. Pri izbiri ustreznega refleksoterapevta svetuje, da pridobite priporočila znancev. Obvezno pa morajo imeti vsi opravljeno usposabljanje in opravljen preizkus znanja na Republiškem izpitnem centru, kjer prejmejo certifikat, ki je javnoveljavna listina.

