Bodo koprsko enoto Doma upokojencev Ptuj pridružili Obalnemu domu upokojencev?

Direktorica ptujskega doma Jožica Šemnički, da bo odločitev sprejela

Objavljeno: 4. september 2017 ob 17:28

Koper - MMC RTV SLO

Dom upokojencev Koper Foto: Radio Koper

V septembru bosta sveta zavodov razpravljala o tem, da bi koprsko enoto Doma upokojencev Ptuj pridružili Obalnemu domu upokojencev Koper. Zamisel tli že nekaj let. Največ ugibanj pa so sprožili inšpekcijski nadzori v Olmu pred tremi leti. Ker so pokazali na resne kršitve predpisov, je ministrica Anja Kopač Mrak odstavila takratno direktorico.

Možnost združitve Obalnega doma upokojencev in enote ptujskega doma v Olmu pod eno upravljavsko streho, kot kaže, od ideje prehaja k dejanjem. Septembra bosta stališče do te pobude sprejela oba sveta zavoda in ju posredovala Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To se do sedaj o tem še ni posebej izrekalo. Direktorica ptujskega doma Jožica Šemnički pravi le, da bo odločitev ministrstva sprejela in spoštovala. V koprskem domu so pobudi naklonjeni. S prvim septembrom so, na osnovi javnega razpisa, zanje tudi začeli pripravljati kosila. Na Mestni občini Koper, ki ima v svetu zavoda Obalnega doma upokojencev eno predstavnico, združevanje pozdravljajo.

"V kolikor bi do združitve prišlo in bi bile te storitve potem na višji ravni, bi vsekakor to združitev podprli. Lahko povem, da imamo zelo dobre odnose z Obalnim domom upokojencev na Markovcu, kljub temu da nismo ustanovitelji. Imamo sicer tudi stike z enoto Doma Ptuj v Olmu in ocenjujemo, da bi v primeru združitve lahko to komunikacijo dvignili na boljšo raven," pravi vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec.

Program splošne ambulante, ki deluje v domu v Olmu, uresničuje Zdravstveni dom Koper.

K. T., Lea Širok, Radio Slovenija