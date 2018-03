Na Viču nova do demence prijazna točka

Rdeči križ ta mesec izvedel usposabljanje 85 ljudi

Objavljeno: 22. marec 2018 ob 13:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največji dejavnik tveganja za razvoj bolezni je starost. Foto: Pixabay

Na Viču bodo odprli novo do demence prijazno točko, kamor bodo lahko po informacijo prišli zlasti ljudje na zgodnji stopnji bolezni in njihovi svojci. Gre za prvo do demence prijazno točko v okviru mreže Rdečega križa Slovenije.

Glavna cilja do demence prijaznih točk sta ozaveščanje javnosti o bolezni in pomoč bolnim in njihovim svojcem. Na teh točka obolelim tudi pomagajo, saj se pogosto zgodi, da se dementne osebe izgubijo in ne najdejo poti domov.

Točka, ki je del projekta Za demenci prijazno skupnost, bo domovala v Humanitarnem centru na Viču, delovala pa bo pod okriljem društva Spominčica in v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana.

Rdeči križ Slovenije je ta mesec izvedel usposabljanje 85 prostovoljcev, zaposlenih in drugih zainteresiranih, da so pridobili pomembna znanja za zagotavljanje do demence prijaznega okolja, je povedala predsednica ljubljanskega rdečega križa Nevenka Lekše. V prihodnosti načrtujejo širjenje teh točk v okviru mreže Rdečega križa Ljubljana v sodelovanju z občinami na območju njihovega delovanja, v krajevnih organizacijah Rdečega križa ter v ljubljanskih četrtnih skupnostih.

Prvo do demenci prijazno točko v Ljubljani pod okriljem društva Spominčica so odprli julija pri varuhu človekovih pravic.

