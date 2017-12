12. december: "Kričeči" ekspresionist

Na današnji dan

12. december 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1863 se je rodil norveški slikar in grafik Edvard Munch, ki velja za klasika severnjaškega ekspresionizma.

Najbolj znamenita Munchova slika je Krik. Eno izmed različic - Munch je motiv naslikal večkrat - slike, ki velja za najbolj nazoren in pretresljiv slikarski izraz človekove tesnobe, so leta 2004 poleti ukradli iz Munchovega muzeja v Oslu. Leto dni pozneje so jo policisti našli. V isti kraji je bila odtujena tudi Munchova slika Madonna, ki se je prav tako vrnila v muzej. Storilcev še niso obsodili.

Munchov slog izraža sledi postimpresionizma, na podlagi katerega je oblikoval svoj ekspresionistični slog. Tematsko je njegovo slikarstvo močno simbolistično; bolj kot z zunanjim svetom se je Edvard Munch ukvarjal s človekovim notranjim svetom in njegovim intimnim doživljanjem sveta. Med deli slikarja, ki je umrl leta 1944, velja omeniti še Ples življenja, Mrtvo mater, Pepel in Avtoportret z gorečo cigareto.

Leta 1452 je bila razglašena ponovna zveza med Vzhodno in Zahodno krščansko cerkvijo.

Leta 1574 se je rodila Anne Danska, žena angleškega kralja Jamesa I.

Leta 1574 je umrl turški sultan Selim II.

Leta 1602 je protestantska republika Ženeva premagala katoliško vojsko savojskega vojvode Karla-Emanuela I., ki je ponoči skušala prodreti skozi mestno obzidje in zavzeti mesto. Ženeva je ubranila svojo neodvistnost, česar se spominja z vsakoletno veliko parado in praznovanje Escalade.

Leta 1612 se je rodil lorrainski vojvoda Nicholas II.

Leta 1712 se je rodil avstrijski vojskovodja, lorrainski princ Karl.

Leta 1719 je v ZDA izšel prvi časopis Boston Gazette.

Leta 1781 je v bitki pri Ushantu angleško ladjevje porazilo francosko.

Leta 1864 se je rodil ameriški kritik in esejist Paul Elmer More.

Leta 1787 je Pensilvanija kot druga zvezna ameriška država ratificirala ustavo.

Leta 1863 se je rodil norveški slikar in grafik Edvard Munch, ki velja za klasika severnjaškega ekspresionizma.

Leta 1884 je v Ljubljani umrl pomemben slovenski slikar Janez Wolf iz Leskovca pri Krškem. Zgledoval se je po visoki renesansi in je v drugi polovici prejšnjega stoletja veljal za enega najuglednejših slovenskih slikarjev.

Leta 1884 se je v Celovcu končal t. i. krvavški proces proti voditeljem ljubljanskega delavskega izobraževalnega društva. Franceta Železnika so najprej obsodili na 8, po pritožbi pa na 10 let hude ječe.

Leta 1888 se je v Zavodnjah rodil kipar Ivan Napotnik. Največ je ustvarjal iz lesa, žgane gline in brona.

Leta 1901 je Guglielmo Marconi prvič vzpostavil radijsko zvezo čez Atlantski ocean.

Leta 1911 je indijska prestolnica postalo mesto New Delhi. Pred tem je bila to Kalkuta.

Leta 1913 je umrl etiopski cesar Menelik II. Rodil se je 17. avgusta 1844 v Ankoberju.

Leta 1913 so znamenito sliko Mone Lize vrnili v muzej. Leta 1911 so jo ukradli iz pariškega muzeja Louvre.

Leta 1915 se je rodil pevec in igralec Frank Sinatra. Za stransko vlogo v filmu Od tod do večnosti je dobil oskarja.

Leta 1915 se je kitajski predsednik Juan Šikaj razglasil za vladarja kitajskega imperija. Tako je država znova postala monarhija.

Leta 1921 so fašisti na pohodu skozi tržaško predmestje Barkovlje požgali slovenski Narodni dom, žarišče in središče kulturnega in prosvetnega življenja tamkajšnjih Slovencev.

Leta 1923 je umrl francoski pisatelj Raymond Radiguet.

Leta 1925 je bil v kalifornijskem kraju San Luis Obispo odprt prvi motel na svetu.

Leta 1929 se je rodil angleški dramatik John Osborne.

Leta 1931 je Španija postala republika.

Leta 1939 je umrl ameriški igralec Douglas Fairbanks.

Leta 1939 je v bitki pri Tolvajarviju Finska premagala Sovjetsko zvezo. To je bila tudi prva zmaga za Fince v t. i. zimski vojni.

Leta 1940 se je rodila ameriška pevka Dionne Warwick.

Leta 1946 se je rodil sloviti dirkač formule ena Emerson Fittipaldi. Pri Lotusu je zamenjal tragično umrlega Avstrijca Jochen Rindta in prvak postal 1972. leta, dve leti pozneje pa je najuglednejšo lovoriko v avtomobilskem športu kot prvi priboril še McLarnu. Brazilec je skupaj dobil 14 dirk.

Leta 1963 je Kenija postala neodvisna država.

Leta 1965 je imela angleška popskupina The Beatles svoj zadnji koncert v Veliki Britaniji.

Leta 1968 je Arthur Ashe postal prvi temnopolti teniški igralec na prvem mestu jakostne lestvice.

Leta 1969 je Grčija izstopila iz Sveta Evrope malo pred tem, ko naj bi jo izključili zaradi njenega vojaškega režima.

Leta 1972 se je v Keniji rodil Wilson Kipketer, ki je še vedno lastnik svetovnega rekorda na 800 metrov. 24. avgusta leta 1997 je v Kölnu vendar zrušil dosežek Sebastiana Coa in tekel 1:41,11. Kipketer je sredi 90. let dobil dansko državljanstvo in leta 1995 prvič postal svetovni prvak na 800 m. Naslednje leto še ni smel nastopati na olimpijskih igrah, kjer je leta 2000 v svoji paradni disciplini osvojil srebrno, leta 2004 pa bronasto medaljo.

Leta 1979 se je Rodezija preimenovala v Zimbabve.

Leta 1986 je rusko potniško letalo tupoljev 134 strmoglavilo v Vzhodnem Berlinu, pri čemer je umrlo 70 potnikov in članov posadke.

Leta 1995 je bil hrvaški nogometaš Davor Šuker, član Seville, izbran za najboljšega tujega nogometaša v Španiji v letu 1995.

Leta 1998 je Nataša Kejžar na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Sheffieldu osvojila srebrno medaljo na 100 metrov mešano. Radovljičanka je odplavala novi državni rekord 1:02,26. Hitrejša je bila le Slovakinja Martina Moravcova z novim svetovnim rekordom 1:00,43.

Leta 1999 je umrl ameriški pisatelj Joseph Heller.

Leta 2000 je bil pred beograjsko dvorano Pionir ustreljen 26-letni košarkar Partizana Haris Brkič, ki je dan pozneje zaradi poškodb umrl.

Leta 2000 je ameriško vrhovno sodišče odločilo o zmagovalcu predsedniških volitev, ki jih je dobil George W. Bush, Al Gore pa je bil poražen.

Leta 2003 je zaradi pljučnice umrl najslavnejši pripadnik kitov vrste orka, Keiko, ki je bil zvezda prvega filma o Willyju.

Leta 2003 je umrl azerbajdžanski predsednik Gejdar Alijev.

Leta 2004 so rokometaši Celja Pivovarne Laško na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh premagali Pick Szeged z 21:20 (9:12) in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

C. R.