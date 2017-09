18. september: Slovo legendarnega kitarista Jimija Hendrixa

Leta 1970 je v Londonu umrl ameriški pevec in najpomembnejši rockkitarist 20. stoletja Jimi Hendrix, s pravim imenom James Marshall Hendrix. Star je bil komaj 27 let.

Le štiri leta pred tem, pri rosnih 23 letih, je prišel iz ZDA v London in v tem času nastopil na neverjetnih 530 koncertih. Zaslovel je po tem, kako se je na odru "znašal" nad kitarami: ostanke znamenite kitare Fender, ki jo je zažgal, so pred leti celo razstavljali v Parizu.

Koncert, ki ga mnogi štejejo za mejnik rokenrola - Hendrixov nastop na Woodstocku - je leta 2005 po več kot četrt stoletja izšel tudi na DVD-ju. Hendrix je leta 1969 nastopil v spremstvu za to priložnost sestavljene skupine Gypsy Sun And Rainbows.

Leta 53 se je v Španiji rodil rimski cesar Mark Trajan, pod čigar vodstvom je cesarstvo doseglo največji obseg.

Leta 1426 je umrl nizozemski slikar Hubert van Eyck, brat še bolj znanega Jana van Eycka. Z njima se je nizozemsko slikarstvo povzpelo do izrednih višav.

Leta 1739 je bil sklenjen beograjski mir, na podlagi katerega je morala Avstrija Turčiji vrniti Srbijo z Beogradom.

Leta 1752 se je v Parizu rodil francoski matematik Adrien-Marie Legendre, ki je veliko prispeval k statistiki, teoriji števil, abstraktni algebri in matematični analizi.

Leta 1765 je umrl papež italijanskega rodu Gregor XVI.

Leta 1783 je umrl švicarski matematik in fizik Leonhard Euler.

Leta 1807 je papež Pij VII. z bulo Quaedam tenebrosa odpravil ljubljansko metropolijo in jo podredil neposredno Svetemu sedežu.

Leta 1810 se je v Čilu začel upor proti španski kolonialni oblasti, ki ga je vodil Bernard O. Higgins, ki je nato postal predsednik države, vendar z diktatorskim načinom vladanja.

Leta 1884 je Čile po zmagi dobil obalne dele Bolivije in bogata nahajališča solitra v Peruju.

Leta 1822 je Jean Francois Champollion sporočil, da je s pomočjo hieratskih, demotskih in grških napisov na kamnu iz Rosette razbral hieroglife.

Leta 1844 je slikar Matevž Langus končal poslikavo kupole v ljubljanski stolnici.

Leta 1851 je prvič izšel ameriški časopis New York Times. Dnevnik, ki je v svoji bogati zgodovini dosegel številne bralce in ima danes izredno velik vpliv ne samo na ameriško, temveč tudi svetovno javnost.

Leta 1860 je umrl angleški gradbenik Joseph Locke.

Leta 1869 je bilo v Metliki ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo.

Leta 1869 je umrl slovenski urednik in pisec učbenikov Anton Janežič.

Leta 1896 je umrl francoski fizik Armand-Hippolyte-Louis Fizeau.

Leta 1897 so na Vegovi ulici v Ljubljani pod vodstvom začetnika slovenske seizmologije doktorja Albina Belarja zgradili prvo potresno opazovalnico v avstro-ogrski monarhiji, ki je bila hkrati tudi najsodobnejša v Evropi. Delovala je do leta 1919.

Leta 1905 se je rodila švedska filmska igralka Greta Garbo, s pravim imenom ali Greta Lovisa Gustaffson. Njeni najbolj znani filmi so Ninočka, Dama s kamelijami in Ana Karenina. Umrla je 15. aprila 1990 v New Yorku.

Leta 1908 se je rodil armenski astronom in astrofizik Viktor Amazaspovič Ambarcumjan.

Leta 1918 so v Ljubljani odprli Narodno galerijo, za kar imata največ zaslug tedanji župan Ivan Hribar in slikar Rihard Jakopič.

Leta 1931 je ponoči japonska vojska nenadoma napadla Mandžurijo. Japonci so garnizijo najprej obstreljevali s topovi, potem pa napadli in jo zavzeli. Kitajci se sploh niso upirali.

Leta 1934 je ZSSR izstopil iz Društva narodov.

Leta 1944 je ameriška vojska na čelu z generalom Pattnom zasedla Brest.

Leta 1948 je bilo končano snemanje prvega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji.

Leta 1952 se je rodil ameriški glasbenik Dee Dee Ramone, s pravim imenom Douglas Colvin.

Leta 1961 je v letalski nesreči v Severni Rodeziji umrl generalni sekretar Združenih narodov Dag Hammarskjold. postal 7. aprila 1953. Posthumno so mu podelili Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1961 se je rodil ameriški igralec James Gandolfini, danes znan predvsem po vlogi Tonyja Soprana, glave mafijske družine v TV-seriji Sopranovi. Umrl je 19. junija 2013.

Leta 1968 se je rodil hrvaški košarkar Toni Kukoč.

Leta 1971 se je rodil ameriški kolesar Lance Armstrong, ki je edini v zgodovini na Dirki po Franciji zmagal kar sedemkrat. Pozneje so mu vse naslove zaradi dopinga odvzeli.

Leta 1973 sta bila ZR Nemčija in NDR sprejeta v OZN.

Leta 1975 je umrl ameriški slikar Fairfield Porter.

Leta 1977 je umrl švicarski matematik in logik Paul Isaac Bernays.

Leta 1985 se je rodil avstrijski nogometaš Miroslav Milosevic.

Leta 1990 je umrl Marjan Rožanc, slovenski pisatelj. Rodil se je leta 1930.

Leta 1994 je umrl ameriški tenisač Vitas Gerulaitis. Leta 1979 je osvojil Davisov pokal in igral finale OP ZDA. S 7:5, 6:3 in 6:3 ga je ugnal John McEnroe. Gerulaitis je bil star le 40 let.

Leta 2002 je umrl ameriški atlet Robert Lee "Bob" Hayes. Rodil se je 1942.

Leta 2005 je slovenska košarkarska reprezentanca v 3. krogu skupine C evropskega prvenstva v Beogradu premagala Francijo z 68:58.

Leta 2013 so slovenski košarkarji na domačem evropskem prvenstvu izgubili četrtfinalni obračun s Francijo (72:62) in tako je bilo konec sanj o osvojitvi naslova evropskega prvaka pred svojimi navijači.

