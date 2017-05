23. maj: Daneu Jugoslavijo popeljal do naslova prvaka

Leta 1951 Ljudska republika Kitajska priključila Tibet

23. maj 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pod taktirko Iva Daneua v Ljubljani postala svetovni prvak.

Bilo je 23. maja leta 1970, ko je Jugoslavija v hali Tivoli s 70:63 premagala ZDA. "Luna vaša, zlata naša," je pisalo na transparentih. Leto prej je namreč Armstrong kot prvi človek stopil na luno. Zmaga proti Američanom je že pomenila prvo zlato medaljo za Jugoslavijo na svetovnih prvenstvih, saj tekma proti Sovjetski zvezi (poraz z 72:87) ni odločala o ničemer.

Ivo Daneu, najboljši slovenski košarkar vseh časov, je tako na najlepši način sklenil dolgoletno reprezentančno kariero. Proti ZDA sicer ni blestel, je pa v zaključku tekme prispeval pomembna koša. Zlato medaljo je dobil še en Slovenec, Aljoša Žorga. V reprezentanci so bili še Ćosić, Čermak, Jelovac, Kapičić, Plećaš, Rajković, Simonović, Skansi, Šolman in Tvrdić.

Leta 1430 so Burgundci ujeli Jeanne d Arc (Ivano Orleansko) in jo prodali Angležem.

Leta 1568 je Nizozemska razglasila neodvisnost od Španije.

Leta 1805 je bil Napoleon Bonaparte okronan za italijanskega kralja.

Leta 1844 je bilo poslano prvo sporočilo v Morsejevi abecedi. Glasilo se je: "What hath God wrought."

Leta 1874 je umrl slovenski skladatelj Jurij Fleišman. Njegova dela sodijo v prehod v slovensko romantiko, opirajo pa se na klasicistično tradicijo.

Leta 1906 je umrl veliki norveški dramatik Henrik Ibsen, ki je znan po brezkompromisnem raziskovanju temeljev človeške družbe. Henrik Ibsen se je podpisal pod 26 dram, med katerimi so najbolj znane Nora, Gospa z morja, Hedda Gabler in Strahovi. V svojem času je Ibsen veljal za zelo kontroverznega avtorja. Njegova dramska dela, za katera velja, da so pripomogla k razvoju sodobne realistične drame (Ibsena imenujejo tudi oče sodobne dramatike), so bila v nasprotju s takrat splošno sprejetimi puritanskimi načeli tako imenovanega viktorijanskega obdobja.

Leta 1908 se je rodil ameriški fizik John Bardeen, ki je za svoje delo prejel dve Nobelovi nagradi, in sicer leta 1956 in 1972. Umrl je leta 1991.



Leta 1915 se je Italija pridružila antanti in napovedala vojno Avstro-Ogrski.

Leta 1918 so začeli Nemci obstreljevati Pariz.

Leta 1925 se je v Montclairu v ameriški zvezni državi New Jersey rodil dr. Joshua Lederberg, molekularni biolog. Poznan je predvsem po svojih raziskavah na področju genetike, umetne inteligence in vpliv človeka na vesolje.

Leta 1929 so predvajali prvi risani film Mikija Miške z naslovom The Karnival Kid, v katerem so risani junaki spregovorili.

Leta 1933 se je rodila angleška igralka Joan Collins, ki se je ljubiteljem filma najbolj vtisnila v spomin kot zlobna Alexis v nanizanki Dinastija.

Leta 1933 sta umrla ameriška izobčenca Clyde Barrow in Bonnie Parker.

Leta 1937 je umrl pomembni slovenski literarni zgodovinar Ivan Prijatelj. Preučeval je zlasti novejše slovensko kulturno in politično življenje.

Leta 1943 se je rodil avstralski teniški igralec John Newcombe.

Leta 1945 je Heinrich Himmler, šef nemškega SS-a, naredil samomor.

Leta 1945 je Winston Churchill odstopil z mesta predsednika vlade Velike Britanije.

Leta 1949 je bila ustanovljena Zvezna republika Nemčija.

Leta 1951 se je rodil ruski šahist Anatolij Karpov. Med letoma 1975 in 1984 je bil praktično nepremagljiv, njegovo vladavino pa je prekinil rojak Gari Kasparov.

Leta 1951 je Ljudska republika Kitajska priključila Tibet.

Leta 1960 je izraelski premier David Ben Gurion razglasil, da so ujeli nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna.

Leta 1969 je rockskupina The Who predstavila prvo rockopero z naslovom Tommy.

Leta 1970 je jugoslovanska reprezentanca postala svetovni košarkarski prvak.

Leta 1972 se je rodil se je dirkač formule ena Rubens Barrichello. Brazilci so upali, da bo naslednik Ayrtona Senne, kar pa se ni povsem uresničilo.

Leta 1974 se je rodila španska pevka Monica Naranjo.

Leta 1975 je umrl pomemben slovenski kipar Boris Kalin. Vrh svojega ustvarjanja je dosegel v upodobitvah materinstva in ženskih aktov, izdelal pa je tudi več odličnih spomeniških plastik.

Leta 1977 je Mima Jaušovec dosegla največji uspeh v zgodovini slovenskega tenisa. V finalu turnirja za grand slam v Roland Garrosu je s 6:2, 6:7 in 6:1 ugnala Romunko Florento Mihai.

Leta 1995 je bil uradno razglašen programski jezik java.

Leta 1997 je 38-letni slovenski alpinist Pavle Kozjek postal prvi Slovenec, ki je brez kisika osvojil najvišji vrh sveta Mount Everest. Kozjek se je leta 2008 smrtno ponesrečil med vzponom na goro Muztagh Tower.

Leta 2001 je Bayern po enajstmetrovkah dobil finale nogometne Lige prvakov proti Valencii. V rednem delu in po podaljšku je bilo 1:1. Junak loterije z bele točke je bil nemški vratar Oliver Kahn, ki je med drugim ubranil tudi strel Zlatka Zahoviča.

Leta 2003 je prvič od uvedbe evra leta 1999 ta valuta začela naraščati in je bilo za en evro potrebno odšteti 1,18 dolarja.

Leta 2004 se je del mednarodnega letališča Charles De Gaulle v Parizu porušil. Porušil se je terminal 2E; pod ruševinami je umrlo pet ljudi, trije pa so bili poškodovani.

Leta 2007 je Milan sedmič v zgodovini osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 2010 je na Kitajskem v dveh ločenih prometnih nesrečah v enem dnevu umrlo več kot 40 ljudi.

Leta 2012 je slovenska kegljaška reprezentanca na SP-ju za mlajše člane v Bautznu osvojila srebrno kolajno. To je eno izmed presenečenj, saj je bila s 3.478 podrtimi keglji boljša od tretje Nemčije (3.451).

Leta 2012 je v 97. letu starosti umrl Američan Eugene Polley, ki je leta 1955 izumil daljinski upravljalnik, brez katerega si mnogi danes ne morejo niti zamisliti gledanja televizije.