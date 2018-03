28. marec: Slovenija se je poslovila od velikega smučarja

Leta 2013 je v 54. letu starosti umrl Boris Strel, dobitnik prve slovenske kolajne na SP-jih v alpskem smučanju. Leta 1982 je bil bronast v veleslalomu v Schladmingu.

Strel je bil specialist za to disciplino. Na svoj talent je opozoril na mladinskem evropskem prvenstvu leta 1977, prve točke svetovnega pokala pa si je prismučal v sezoni 1979/80. 15. decembra 1981 je v Cortini d'Ampezzo dosegel edino zmago v karieri, ki je vse do danes tudi edina slovenska moška veleslalomska zmaga.

3. februarja 1982 si je na svetovnem prvenstvu v Schladmingu prismučal bronasto kolajno. Zmagal je Američan Steve Mahre pred Švedom Ingemarjem Stenmarkom. Na zimskih olimpijskih igrah je nastopil dvakrat. Leta 1980 je bil v Lake Placidu v veleslalomu osmi, štiri leta pozneje v Sarajevu pa peti.

Po koncu sezone 1984/85 je tekmovalne smuči postavil v kot. V zadnjih letih je bil podjetnik, ukvarjal se je s servisom smuči in smučarsko šolo.

Leta 193 je skupina pretorijancev ubila rimskega cesarja Pertinaksa in nato prestol ter s tem tudi vladanje prodala na dražbi, ki jo je dobil Didius Julianus.

Leta 1285 je umrl papež Martin IV., s pravim imenom Simon de Brie.

Leta 1472 se je rodil italijanski umetnik Fra Bartolommeo.

Leta 1483 se je v Urbinu rodil italijanski visokorenesančni umetnik Rafael Santi. Med Rafaelova najbolj znana dela spadajo Marijino kronanje, Oznanjenje, Marijina zaroka, Portret papeža Julija II., La Fornarina, Portret Baldassara Castigliona, La donna velata ter freski La disputa in Atenska šola.

Leta 1515 se je rodila sveta Tereza Avilska, španska karmeličanska nuna in pesnica.

Leta 1566 je umrl avstrijski diplomat in potopisec Sigmund Herberstein. Rodil se je v Vipavi, kjer se je naučil tudi slovenščine. Posebno pomemben je njegov potopis o Rusiji.

Leta 1609 se je rodil danski kralj Frederick III.

Leta 1799 je ameriška država New York odpravila suženjstvo.

Leta 1802 je Heinrich Wilhelm Matthaus Olbers odkril 2 Pallas, drugi človeku znani asteroid.

Leta 1851 se je rodil portugalski predsednik Bernardino Machado.

Leta 1854 sta Velika Britanija in Francija napovedali vojno Rusiji.

Leta 1862 se je rodil francoski politik in dobitnik Nobelove nagrade za mir Aristide Briand.

Leta 1868 se je rodil ruski pisatelj in dramatik Maksim Gorki, s pravim imenom Aleksej Maksimovič Peškov. Znane so njegove novele iz življenja potepuhov Makar-Čudra, romani Trije ljudje, Mati in Artamonovi in drami Na dnu in Malomeščani. Pomembna je njegova vloga v sovjetski književnosti in velja za začetnika socialističnega realizma. Umrl je leta 1936.

Leta 1871 se je rodil nizozemski dirigent Willem Mengelberg.

Leta 1881 je umrl ruski skladatelj Modest Petrovič Musorgski. Proslavil se je z deloma Boris Godunov in Hovanščina, med samospevi velja izpostaviti Pesmi in plese smrti ter Otroško izbo, med klavirskimi deli pa Slike z razstave. Za orkester je napisal Noč na Golem brdu.

Leta 1892 se je rodil belgijski psiholog in Nobelov nagrajenec Corneille Heymans.

Leta 1910 se je rodila danska kraljica Ingrid.

Leta 1910 je Henri Fabre postal prvi človek, ki je letel s hidroplanom. Fabre je poletel z vodne steze blizu francoskega Martiguesa.

Leta 1920 sta se poročila igralca Douglas Fairbanks in Mary Pickford.

Leta 1921 se je rodil angleški igralec Dirk Bogarde.

Leta 1929 je južnoameriška država Ekvador sprejela ustavo, s katero je postala demokratična.

Leta 1930 sta mesti Konstantinopel in Angora spremenili svoji imeni v Istanbul in Ankaro.

Leta 1936 se je rodil perujski pisatelj in politik Mario Vargas Llosa.

Leta 1939 se je po 32 mesecev trajajoči državljanski vojni republikanski Madrid vdal fašističnim Francovim silam.

Leta 1941 je angleška pisateljica Virginia Woolf naredila samomor. Bila je ena najvidnejših predstavnic modernega romana 20. stoletja. Njeni najbolj znani deli sta K svetilniku in Orlando. Rodila se je 25. januarja 1882 v Londonu.

Leta 1942 so britanske sile prvič v drugi svetovni vojni bombardirale nemško ozemlje. Zavezniški napad so izvedli na mesto Lübeck.

Leta 1943 je umrl veliki ruski skladatelj Sergej Rahmaninov.

Leta 1947 so na radijskih postajah predvajali zadnjo epizodo Bucka Rogersa v 25. stoletju (Buck Rogers in the 25th Century).

Leta 1948 se je rodila ameriška igralka Dianne Wiest.

Leta 1951 se je rodila kanadska baletka Karen Kain.

Leta 1953 se je rodil prvi predsednik Burundija Melchior Ndadaye.

Leta 1962 se je rodil alpski smučar Jure Franko. Na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu je postal veliki junak, potem ko je v veleslalomu prismučal do srebra.

Leta 1969 je v Washingtonu umrl ameriški general in 34. predsednik ZDA Dwight Eisenhower.

Leta 1970 se je rodil ameriški igralec Vince Vaughn.

Leta 1972 je Wilt Chamberlain odigral zadnjo košarkarsko tekmo. V karieri je odigral 1.045 tekem v Ligi NBA, v 14 letih ni niti enkrat predčasno končal tekme zaradi šestih osebnih napak.

Leta 1979 se je v jedrski elektrarni na Otoku treh milj v Združenih državah Amerike zgodila huda nesreča.

Leta 1981 se je rodila ameriška igralka Julia Stiles.

Leta 1986 se je rodila poppevka Stefani Joanne Angelina Germanotta, bolj znana kot Lady Gaga.

Leta 1987 je umrla avstrijska pevka Maria von Trapp.

Leta 1994 so se v središču Johannesburga spopadli Zuluji in pripadniki Afriškega narodnega kongresa. Umrlo je 18 ljudi.

Leta 1994 je umrl romunsko-francoski dramatik Eugen Ionescu, bolj znan kot Eugene Ionesco.

Leta 1999 je Američanka Venus Williams v finalu teniškega turnirja v Key Biscaynu premagala mlajšo sestro Sereno s 6:1, 4:6 in 6:4. Venus je ubranila naslov in hkrati v prvem finalu dveh sester v zgodovini WTA-turnirjev potrdila premoč nad mlajšo sestro.

Leta 2001 sta se v kvalifikacijah za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2002 Slovenija in ZR Jugoslavija razšli brez zmagovalca (1:1).

Leta 2005 je Sumatro in del Indonezije stresel potres stopnje 8,7 po Richterju. Ta potres je bil drugi najhujši od leta 1960 v tem predelu sveta.

