29. oktober: Praznujeta Winona Ryder in Olimpijina legenda

Na današnji dan

29. oktober 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na današnji dan leta 1971 se je rodila ameriška filmska igralka Winona Ryder, rojstni dan pa praznuje tudi nekdanji nogometaš Olimpije Miloš Šoškić.

Prvo pomembno vlogo je Ryderjeva dobila v filmu Tima Burtona Beetlejuice (1988), s katero si je pridobila naklonjenost kritikov in občinstva. Naslednji zadetek v polno je bila vloga v kultnem filmu Heathers (1989), satiri na temo težavnega najstniškega življenja. Ryderjeva pa je za vlogo v Času nedolžnosti (1993) dobila zlati globus za najboljšo stransko vlogo in bila nominirana za oskarja.

Leta 2000 je Winona dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, leto kasneje pa se je po tem, ko so jo zasačili med krajo v trgovini, umaknila s filmskih platen. Vrnila se je z vlogo v znanstvenofantastičnem filmu Scanner Darkly Richarda Linklaterja leta 2006.

Leta 1787 je bila v Pragi praizvedba Mozartove opere Don Giovanni. Opera, za katero je libreto napisal Italijan Lorenzo da Ponte, je le ena od oper, ki govorijo o legendarnem ljubimcu Don Juanu. Mozartova opera v dveh dejanjih seveda velja za najboljšo med vsemi. Eksistencialni filozof Kierkegaard jo je celo razglasil za največjo umetnino vseh časov.

Leta 1888 se je v Mariboru rodil slovenski pisatelj Stanko Majcen. Znana so njegova dela Brez sveče, Ženin na Mlaki, Bogar Meho in Marija ter Življenjepis Svete Terezije Jezusove.

Leta 1911 je umrl ameriški novinar madžarskega rodu Joseph Pulitzer.

Leta 1918 je Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov razglasil samostojno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (krajše SHS) je bila država konfederalnega tipa, ki je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov nekdanje Avstro-Ogrske. Obstajala je le do združitve s kraljevino Srbijo 1. decembra 1918.

Leta 1929 se je po zlomu newyorške borze začela velika ameriška depresija, ki je trajala deset let. V ponedeljek, 28. oktobra, je elitni newyorški delniški indeks Dow Jones padel za 13 odstotkov, dan kasneje, na črni torek, 29. oktobra, pa še za dodatnih 12 odstotkov.

Leta 1941 se je rodil nekdanji nogometaš in trener Miloš Šoškič. Kariero je začel pri Trepči iz Obiliča, leta 1965 pa prišel k Olimpiji. V Ljubljani je igral vse do leta 1975, v prvi jugoslovanski ligi je zbral 288 nastopov. Kasneje je postal športni direktor Olimpije, potem pa je vodil Olimpijo, Ljubljano, Muro, Rudar, Primorje in Korotan. Najbolj se je izkazal v sezoni 1989/90, ko je Olimpijo pripeljal v 1. jugoslovansko ligo. Takrat so za zmaje igrali Džoni Novak, Gregor Židan in Jani Pate.

Leta 1950 je umrl švedski kralj Gustav V., ki je kraljeval od leta 1907 do svoje smrti.

Leta 1959 sta se v tedniku Pilote prvič pojavila stripovska junaka Asteriks in Obeliks.

Leta 1962 so ZDA sprostile pomorsko blokado Kube.

Leta 1968 se je rodil eden najboljših hitrostnih drsalcev Johann Olav Koss. Na olimpijskih igrah je osvojil štiri zlate medalje in eno srebrno. Norvežan je blestel zlasti v Lillehammerju leta 1994. Zmagal je na 1.500, 5.000 in 10.000 metrov.

Leta 1973 se je rodil francoski nogometaš Robert Pires, ki je s francosko reprezentanco leta 1998 postal svetovni prvak, dve leti kasneje pa so galski petelini slavili še na evropskem prvenstvu.

Leta 1998 so izstrelili vesoljsko plovilo Discovery, na njegovem krovu je bil tudi 77-letni John Glenn, ki je tako postal najstarejši človek, ki je poletel v vesolje.

Leta 1981 se je rodila ameriška plavalka Amanda Beard. Na olimpijskih igrah je osvojila dve zlati, štiri srebrne in eno bronasto medaljo.

Leta 1995 so nogometaši Maribor Branika v derbiju 14. kroga 1. slovenske nogometne lige v Ljubljani z 1:0 premagali SCT Olimpijo. Odločilni zadetek pred 2.500 gledalci na stadionu za Bežigradom je v 65. minuti dosegel Željko Milinovič.

Leta 2012 se je na Trgu Leona Štuklja v Mariboru na protestu proti vladi zbralo 600 ljudi. Protest v organizaciji iniciative 29. oktober je potekal ob obletnici demonstracij 15. oktobra 2011.

