3. maj: Rojstni dan bi praznoval "oče soula"

2. maj 2018 ob 23:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1933 se je rodil legendarni ameriški pevec James Brown, znan tudi pod vzdevkom "oče soula".

Pevec, pisec glasbe in producent Brown je bil poleg Elvisa Presleyja, Boba Dylana in nekaterih drugih glasbenikov eden tistih, ki so najbolj vplivali na glasbo zadnjih 50 let. Številni glasbeniki so ga brez sramu posnemali.

Rojen je bil leta 1933 v Južni Karolini, odraščal pa je v revščini na ulicah mesta Augusta. Na glasbeno pot je mladoletni Brown stopil v zaporu, kjer je sedel zaradi manjših prestopkov. Skupaj z Bobbyjem Byrdom je začel v skupini Famous Flames, ki je leta 1956 zaslovela s pesmijo Please, Please, Please.

Med Brownovimi poznejšimi uspešnicami so klasike Out of Sight, (Get Up I Feel Like Being a) Sex Machine, I Got You (I Feel Good) in Say It Out Loud - I'm Black and I'm Proud, ki je v burnih šestdesetih letih 20. stoletja postala himna ameriških borcev za človekove pravice. V 60. in 70. letih je Brown dejavno zagovarjal pravice temnopoltih in revnih v Združenih državah Amerike. Umrl je 25. decembra 2006 v Atlanti.

Leta 612 se je rodil bizantinski cesar Konstantin III.

Leta 1385 je vodenje celjskih posesti prevzel Herman II. Celjski.

Leta 1469 se je rodil italijanski politik, pisatelj in humanist Niccolo Machiavelli.

Leta 1494 je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju v Ameriko odkril Jamajko.

Leta 1717 se je rodila kasnejša avstrijska cesarica Marija Terezija.

Leta 1791 je bila sprejeta majska ustava na Poljskem, ki velja za prvo moderno ustavo v Evropi.

Leta 1874 se je rodil francoski izdelovalec parfumov Francois Coty.

Leta 1881 je umrl pisatelj Josip Jurčič. Rodil se je na Muljavi leta 1844. Študij slavistike in klasične filologije na Dunaju je pri 23 letih zaradi denarnih težav prekinil. Svoja dela je objavljal v vseh slovenskih časopisih. Po vrnitvi v domovino je postal glavni urednik Slovenskega naroda, za katerega je delal do smrti. Bil je velik nasprotnik nemške nadvlade nad Slovenci, obenem pa se ni strinjal niti z ilirizmom. V slovensko književnost se je zapisal s prvim slovenskim romanom Deseti brat. Znani so tudi njegova Kozlovska sodba v Višnji Gori, pa Sosedov sin in Telečja pečenka.

Leta 1903 je umrl slovenski zgodovinar in zemljepisec Simon Rutar.

Leta 1921 se je rodil ameriški boksar Sugar Ray Robinson. Poleg naslova svetovnega prvaka v velterski kategoriji je osvojil tudi naslov v srednji kategoriji, in sicer petkrat. Umrl je 12. aprila leta 1989. Za nekatere je celo večji boksar od Muhammada Alija.

Leta 1927 je umrl slovenski planinec, skladatelj in duhovnik Jakob Aljaž. Svoje življenje je posvetil predvsem raziskovanju novih planinskih poti na Triglav.

Leta 1930 je umrl slovenski slikar Simon Ogrin.

Leta 1933 se je rodil ameriški fizik in Nobelov nagrajenec Steven Weinberg.

Leta 1937 je roman Gone with the Wind (V vrtincu), ki ga je napisala Margaret Mitchell, dobil Pulitzerjevo nagrado za leposlovje.

Leta 1941 je fašistična Italija priključila Ljubljano in del Slovenije, ki so ga okupirale italijanske čete.

Leta 1944 so se na osvobojenem ozemlju v Metliki zbrali novinarji in pripravili prvo konferenco partizanskih novinarjev.

Leta 1944 je umrla slovenska pesnica Anica Černej.

Leta 1945 je britanska vojska zavzela Hamburg.

Leta 1945 je anglo-indijska vojska osvobodila Burmo.

Leta 1945 je Narodni odbor za Slovenijo imenoval narodno vlado.

Leta 1952 sta ameriška vojaka Joseph O. Fletcher in William P. Benedict z letalom pristala na geografskem severnem tečaju.

Leta 1955 se je rodil angleški glasbenik in član skupine The Sex Pistols Steve Jones.

Leta 1959 so prvič podelili nagrade grammy.

Leta 1972 je Tottenham postal prvi zmagovalec pokala evropske nogometne zveze oziroma Pokala Uefa. V vsebritanskem finalu je premagal Wolverhampton. Prva tekma se je končala z 2:1, povratna z 1:1. Tottenham je to tekmovanje osvojil še leta 1984.

Leta 1975 se je rodil hrvaški pianist Maksim Mrvica.

Leta 1979 je Margaret Thatcher postala prva predsednica vlade Združenega kraljestva.

Leta 1993 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov z windhoeško deklaracijo razglasila 3. maj za svetovni dan svobode tiska.

Leta 1995 je bilo konec dvodnevnega srbskega raketnega napada na Zagreb, v katerem je umrlo šest ljudi, 176 pa je bilo ranjenih.

Leta 1995 so košarkarji Smelta Olimpije na tretjem srečanju finala proti Kovinotehni Savinjski Polzeli zmagali s 77:62 (36:31) in tako osvojili četrti zaporedni naslov slovenskih prvakov. Najboljši strelec zadnje tekme je bil s 17 točkami Dušan Hauptman. Goran Jagodnik: 15 točk za Polzelo.

Leta 1999 je Oklahomo City prizadel hud tornado, zaradi katerega je umrlo 42 ljudi, ranjenih pa je bilo 665 ljudi. Tornado, ki je bil le del nevihtnega sistema, v katerem je nastalo 66 tornadov, je povzročil za milijardo dolarjev škode.

Leta 2000 so nogometaši Reala na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov z 2:0 premagali Bayern. Zadetka sta dosegla Nicolas Anelka in Jeremies (avtogol).

Leta 2003 je umrla ameriška igralka Suzy Parker.

Leta 2004 je umrl angleški igralec Anthony Ainley.

Leta 2008 je v 86. letu starosti umrl slovenski skladatelj Uroš Krek, ena najopaznejših slovenskih skladateljskih osebnosti 20. stoletja.

Leta 2009 so v finalu Evrolige košarkarji Panathinaikosa po vodstvu s 23 točkami in komaj verjetni končnici na koncu vendarle ugnali CSKA iz Moskve s 73:71. Panathinaikos je po letih 2002 in 2007 še tretjič v desetletju težko priigrano, a povsem zasluženo osvojil naslov evropskega prvaka.

Leta 2010 je po dolgem boju z rakom na dojki v 67. letu starosti umrla britanska igralka Lynn Redgrave.

Leta 2011 je slovenska hokejska reprezentanca proti Nemčiji dosegla zgodovinsko točko v prvem delu svetovnega prvenstva elitne divizije na Slovaškem. "Risi" so tekmo proti Nemcem izgubili šele po kazenskih strelih.

Leta 2011 so se nogometaši Barcelone prek Real Madrida uvrstili v finale Lige prvakov, kjer so pozneje na Wembleyju odpravili Manchester United in osvojili naslov evropskega prvaka.

Leta 2011 si je Ajax s 13. zaporedno zmago zagotovil 31. naslov nizozemskega nogometnega prvaka.

Leta 2013 je bil LeBron James četrtič v petih letih izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela Lige NBA.

