30. december: Rodila se je "botra punka" Patti Lee Smith

29. december 2016 ob 23:55

Ljubljana

Leta 1946 se je v Chicagu rodila ameriška pevka, avtorica popevk in pesnica Patti Lee Smith. Smithova je s svojim albumom Horses iz leta 1975 vplivala na rojstvo punkerskega gibanja, imenovali so jo tudi "dvorna pesnica punka" in "botra punka".

Povezala je beatniški način branja poezije z garažnim rokenrolom in prek svojih skladb ameriškim najstnikom predstavila francosko poezijo 19. stoletja, s svojo moško javno podobo in "prav nič damskim" izražanjem pa se je upirala dobi diska.

Širšemu občinstvu je Smithova, ki med privrženci uživa kultni status, najbolj znana po svoji uspešnici Because the Night, ki jo je napisala skupaj z Bruceom Springsteenom.

Leta 39 se je rodil 10. rimski cesar Tit, ki je vladal v letih 79-81. Zaradi politike sprave in pomiritve je bil zelo priljubljen. Odpravil je pregone za izdajstva. Bil je zelo radodaren vladar, kar je pozneje državi povzročilo finančne težave. Služil je v Britanji in Germaniji, leta 70 je osvojil in uničil Jeruzalem. Med njegovim vladanjem sta se zgodili katastrofi, in sicer veliki požar v Rimu in izbruh Vezuva.

Leta 1591 je umrl Inocenc IX., papež italijanskega rodu.



Leta 1703 je potres v Tokiu zahteval 37.000 smrtnih žrtev.



Leta 1819 se je rodil nemški pisatelj Theodor Fontane. S svojimi deli Zmote in zmešnjave, Pred viharjem, Gospa Jenny Treibel, Effi Briest spada v vrh nemškega realizma. Theodor je izhajal iz hugenotske družine, najprej je delal kot lekarnar, pozneje pa je bil dopisnik v Angliji. Prve književne uspehe je dosegel z baladami in potopisi Potovanje skozi Brandenburg. Ustvaril je številne romane in novele, lotil pa se je tudi berlinske družbe in brandenburškega plemstva. Umrl je 20. septembra leta 1898.

Leta 1849 so bile izdane deželne ustave za Koroško, Kranjsko in Štajersko.

Leta 1865 se je rodil angleški pisatelj Rudyard Joseph Kipling. Pisal je predvsem za otroke in o njih, zgodbe o živalih in mornarske povesti. Med mladimi je še danes zelo priljubljena njegova Knjiga o džungli. Leta 1907 je prejel Nobelovo nagrado. Umrl je leta 1936.

Leta 1877 je umrl francoski slikar Gustave Courbet. Bil je najbolj revolucionaren predstavnik in utemeljitelj nove realistične šole.

Leta 1903 je požar v Chicagu zahteval 587 smrtnih žrtev.

Leta 1905 so v Moskvi krvavo in surovo zatrli upor delavcev in kmetov proti takratnemu ruskemu carju Nikolaju II.

Leta 1915 je nemška podmornica potopila potniško ladjo Persia. Utopilo se je 400 potnikov.

Leta 1916 je umrl ruski menih in pustolovec Grigorij Jefimovič Rasputin.

Leta 1918 je slovenska Narodna vlada nacionalizirala vsa podjetja v tuji lasti.

Leta 1920 vlada Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev objavi Obznano, ki prepove delovanje Komunistične partije.

Leta 1922 je bila ustanovljena Zveza sovjetskih socialističnih republik.

Leta 1924 je Edwin Hubble objavil obstoj drugih galaksij.

Leta 1927 so v Tokiu odprli najstarejšo podzemno železnico v Aziji, ki so jo poimenovali Ginza.

Leta 1931 so na Nizozemskem ustanovili nacistično stranko.

Leta 1942 se je rodil ruski pisatelj in disident Vladimir Bukovski.

Leta 1942 se je rodil slovenski zgodovinar Janko Prunk.

Leta 1944 je umrl francoski pisatelj Romain Rolland. Leta 1915 je dobil Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1947 slovenska vlada izda odločbo o ustanovitvi Slovenske filharmonije.

Leta 1949 je Francija podelila neodvisnost Vietnamu.

Leta 1953 so v ZDA začeli prodajati prve barvne televizorje. Prvi takšen televizor je stal 1.175 dolarjev.

Leta 1959 so ZDA izdelale prvo atomsko podmornico.

Leta 1959 je umrl slovenski tenorist Josip Rijavec.

Leta 1968 je zaradi srčne kapi umrl norveški politik in prvi generalni sekretar Organizacije združenih narodov Trygve Halvdan Lie.

Leta 1975 se je rodil ameriški golfist Tiger Woods.

Leta 1976 se je rodila ameriška igralka Meredith Monroe.

Leta 1991 je bila razpuščena koalicija Demos.

Leta 1993 sta Izrael in Vatikan vzpostavila diplomatske odnose.

Leta 2006 je bil z obešenjem usmrčen iraški diktator Sadam Husein.