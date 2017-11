5. november: Zbogom, Iztok

Na današnji dan

5. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2011 se je v celjski dvorani Zlatorog Slovenija poklonila prezgodaj umrli rokometni legendi Iztoku Pucu, ki je 20. oktobra 2011 v ZDA izgubil boj z rakom.

Na prijateljski tekmi sta se pomerili zlata olimpijska reprezentanca Hrvaške iz leta 1996, katere član je bil Puc, in slovenska olimpijska reprezentanca iz leta 2000, za katero je prav tako nastopal Puc.

Leta 1854 se je rodil francoski kemik Paul Sabatier, ki je leta 1912 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1913 se je rodila Vivien Leigh, ki se je v filmsko zgodovino zapisala z vlogo Scarlett OHara v skoraj štiri ure dolgem filmu V vrtincu režiserja Victorja Fleminga. Film ji je prinesel prvega oskarja. Nastopila je še v številnih znanih filmih, med njimi Waterloojski most, Lady Hamilton, Cezar in Kleopatra, Ana Karenina.

Leta 1913 je norega kralja Otta Bavarskega s trona odstavil njegov bratranec, princ regent Ludvik, ki je prevzel ime Ludvik III.

Leta 1918 je Italija zasedla Gorico.

Leta 1931 se je rodil ameriški glasbenik Ike Turner.

Leta 1936 se je rodil nemški nogometaš Uwe Seeler. Bil je eden najboljših napadalcev na svetu v petdesetih in šestdesetih letih. Celotno kariero je igral za Hamburger SV. Trikrat je bil razglašen za nemškega igralca leta (1960, 1964 in 1970). S Hamburgom je med letoma 1956 in 1961 osvojil štiri naslove državnih prvakov. V Bundesligi je na 239 tekmah dosegel 137 golov. Zaigral je tudi na štirih svetovnih prvenstvih.

Leta 1938 se je rodil argentinski nogometni trener Cesar Louis Menotti. Na svetovnem prvenstvu leta 1978 je bil selektor Argentine, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov. V Buenos Airesu so v finalu na krilih sijajnega Maria Kempesa s 3:1 po podaljšku premagali Nizozemsko.

Leta 1941 se je rodil ameriški glasbenik Art Garfunkel.

Leta 1952 se je rodil košarkar Bill Walton. Ameriški center je v Ligi NBA leta 1977 s Portlandom osvojil šampionski prstan. Naslednjo sezono je bil najkoristnejši igralec sezone (MVP), čeprav ga je že ovirala poškodba, ki mu je v naslednjih letih grenila kariero.

Leta 1955 je umrl Maurice Utrillo, sloviti slikar iz francoske četrti Montmartre.

Leta 1959 se je rodil kanadski glasbenik Bryan Adams.

Leta 1959 se je v Kranju rodil Tomo Česen, slovenski alpinist, ki je leta 1990 preplezal južno steno 8.516 metrov visokega Lhotseja. Izjemen podvig je zaradi pomanjkanja dokazov sprožil številne dvome, ali je Česen res preplezal to nevarno steno.

Leta 1963 se je rodil francoski nogometaš Jean Pierre Papin.

Leta 1975 je umrl ameriški genetik Edward Lawrie Tatum, ki je leta 1958 skupaj z Georgeem Wellsom Beadlom prejel Nobelovo nagrado za medicino.

Leta 1979 je ajatola Homeini označil Združene države Amerike za velikega hudiča.

Leta 1994 je George Foreman v Las Vegasu premagal Michaela Moorerja in s 45 leti postal najstarejši svetovni boksarski prvak v težki kategoriji.

Leta 1996 je demokrat Bill Clinton na volitvah za predsednika premagal republikanca Boba Dola in začel drugi mandat.

Leta 2003 so po vseh kinematografih po svetu ob drugi uri popoldne po greenwiškem času prikazali zadnji del trilogije Matrica.

Leta 2003 je bilo v 4. krogu Lige prvakov na tekmi v Monte Carlu rekordnih 11 golov. Monaco je Deportivo premagal z 8:3. Na svoj 29. rojstni dan je Hrvat Dado Pršo dosegel kar štiri gole. Enajst golov na eni tekmi je bil rekord v Ligi prvakov. Prejšnji rekord je imela tekma Paris SG - Rosenborg (7:2).

Leta 2014 so nogometaši Maribora prekosili sami sebe, saj so v 4. krogu Lige prvakov remizirali (1:1) z eno najmočnejših ekip v Evropi in na svetu Chelseajem. Za vijoličaste je zadel Ibraimi, vratar Handanović pa je ubranil enajsmetrovko.

T. O.