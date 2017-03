Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Do zdravja hitro in brez luknje v žepu

3. marec 2017 ob 10:07

MMC RTV SLO

Tri uspešne zgodbe potrjujejo, da je specialista mogoče obiskati prej, ne da bi za to globoko segli v denarnico.

»Novembra lani sem že sprejela dejstvo, da je letošnja zima zame izgubljena ter bom morala proste trenutke preživeti doma in mirovati. K sreči ni bilo čisto tako,« nam svoje počutje le nekaj dni po koncu zdravljenja kolena opisuje 54-letna Darja Mohorič iz Medvod.

Zavarovanje Specialisti+, ki ga je sklenila pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, ji je omogočilo, da je namesto nekaj mesecev na specialistično obravnavo čakala le nekaj dni, pri tem pa ni imela dodatnih stroškov.

Hitro do zdravnika in zdravja

Podobno pozitivno izkušnjo je doživela 51-letna Suzana Kramberger iz Križevcev. Zaradi oteženega dihanja skozi nos je leta 2015 obiskala zdravnika, ki ji je povedal, da bo za rešitev težave potreben poseg – mukotomija oziroma zmanjšanje otečene sluznice spodnjih nosnih školjk in septoplastika oziroma operacija nosne pregrade v splošni anesteziji. A čakalna doba za tovrsten poseg je bila v tistem času tudi do leto dni.

Po krajšem premisleku se je Krambergerjeva spomnila, da si je pred časom uredila zavarovanje Specialisti+. »Po klicu na Zdravstveno točko Triglav, Zdravstvene zavarovalnice sem hitro imela rešitev. Prijazno osebje mi je svetovalo pri izbiri specialista in se dogovorilo za termin,« še dodaja. Krambergerjeva je bila v nekaj dneh že na pregledu pri specialistu, kmalu zatem pa je opravila tudi predlagani poseg.

Brez dodatnih stroškov

47-letni Stanislav Galun iz Radomelj z Mohoričevo in Krambergerjevo deli dobre izkušnje. Zavarovanje Specialisti+ je sklenil pred dvema letoma v okviru Celovite zdravstvene obravnave. Razlog je bila narava njegovega dela, saj je pri svojem delu v družinskem podjetju veliko na terenu, vsakodnevne fizične obremenitve pa prej ali slej privedejo do težav z zdravjem.

FOTO: Stanislav Galun

To se je tudi zgodilo, saj je zaradi nevzdržne bolečine, ki so mu jo povzročale težave s kilo, moral na operacijo. Ker je sklenil zavarovanje, še preden se je srečal s težavami, se je izognil stroškom v višini 1.500 evrov, ki bi jih imel kot samoplačnik, ob tem pa je bil zadovoljen tudi s hitro obravnavo: »Ko sem lanskega oktobra izvedel, da bom na pregled in odpravo težave moral skupno čakati tudi do dve leti, sem se odločil, da izkoristim dodatno zavarovanje. Ob pomoči Zdravstvene točke sem vse potrebne preglede in poseg opravil v dobrem mesecu dni.«

Preberite celoten članek in preverite, kako je Darja Mohorič zaradi bolečin v kolenu hitro obiskala specialista in se izognila stroškom v višini 700 evrov.

Ponovno pri močeh

Danes, ko so naši sogovorniki spet zdravi, njihovo življenje vnovič poteka normalno. Suzana Kramberger dve leti po posegu pri dihanju ne občuti nikakršnih težav. Stanislav Galun je zopet pri močeh in skrbi, da delo v družinskem podjetju poteka po ustaljenih tirnicah.

In Darja Mohorič, ki je terapije končala šele pred kratkim? Spet je na snežnih strminah, kjer uživa brez skrbi in brez bolečin v kolenu.

»Svojo izkušnjo danes z veseljem delim z drugimi, pri tem pa rada izpostavim, da zaradi pregledov in terapij v službi nisem bila odsotna niti en dan. Vse termine so prilagodili mojim željam in urniku,« zaključi Mohoričeva.