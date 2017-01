Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prevzemite brezplačnih 50 eur in trgujte s cenami delnic Ferrari-ja na borzi

3. januar 2017 ob 15:31

MMC RTV SLO

Že od davnega leta 1939, ko je Ferrari odprl svoja vrata, predstavlja ta znamka sinonim za hitrost in prestiž. Športni modeli te italijanske blagovne znamke so postali sanje marsikoga. In medtem ko prodaja avtomobilov raste, jo spremlja tudi rast cene delnic, ki so v zadnjem letu porasle za približno 25%.

Fortrade, vsem svojim bralcem portala RtvSlo.si, podarja brezplačnih 50 EUR za trgovanje s ceno delnic Ferrarija-ja ( tako imenovani CFD-ji), na svetovni borzi, edini borzi, kjer lahko zaslužite kadar cena raste in kadar cena pada.

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje s ceno delnic Ferrari-ja lahko prevzamete tukaj.

Na zgornji povezavi si lahko preberete pravila in pogoje.

Model J50

Za proslavitev svojih 50 let prisotnosti na japonskem tržišču, je podjetje pred petnajstimi dnevi v Tokiju predstavilo model J50- zaznamovan v slogu futurizma, hedonizma in visokim zbirateljskim zahtevam. Ponujenih bo deset vozil, predpostavlja pa se, da bo treba odšteti nekje 7-mestno število.

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje s ceno delnic Ferrari-ja lahko prevzamete tukaj.

Na zgornji povezavi si lahko preberete pravila in pogoje.

Prisotnost na borzi

Po odcepitvi od Fiat Chrysler-ja v zasebno podjetje, je črni konj na rumeni podlagi postal javno podjetje, z vstopom na borzo v New Yorku v oktobru leta 2015. Njegova trenutna tržna vrednost je zagotovo 11 milijard dolarjev. Ambiciozni načrt, tedaj novega izvršnega direktorja Sergia Marcionea je bil, da pridobi 900 milijonov dolarjev. Ferrari je kot neodvisno podjetje povečalo prodajo vozil in kar je najpomembnejše, dvignil pričakovanja o prihodnjih prodajah.

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje s ceno delnic Ferrari-ja lahko prevzamete tukaj.

Na zgornji povezavi si lahko preberete pravila in pogoje.

Rast prodaje vozil

Največ zaslug za rast prodaje so zagotovo osem celindrični modeli, modeli 488GTB in 488 Spider, kot tudi model Ferrari California, vsi v cenovnem razponu od 200.000 do 300.000 ameriških dolarjev. Podjetje se drži svoje poslovne filozofije, ki favorizira prestiž, visoko kvaliteto proizvoda in povprečno ceno vozila nad 190.000 dolarjev. Zaslužek po eni delnici je v vseh zadnjih štirih kvartalih bil nad pričakovanim, tudi do 20% višji.

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje s ceno delnic Ferrari-ja lahko prevzamete tukaj.

Na zgornji povezavi si lahko preberete pravila in pogoje.

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

Produkti Contracts for Difference (CFD-ji) so produkti s finančnim vzvodom in predstavljajo visoko stopnjo tveganja za vaš kapital, saj se lahko cene hitro obrnejo proti vam. Ti produkti morda niso primerni za vse kliente, zato poskrbite za razumevanje tveganja in poiščite neodvisne nasvete. To gradivo ne predstavlja ponudbe oziroma navajanja k transakcijam v kakršnem koli finančnem instrumentu. Izgube lahko presežejo vaše vloge, zato ste lahko primorani opraviti dodatna vplačila. Fortrade ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo, ki lahko izhaja iz teh izjav, niti za kakršne koli nastale posledice. Podan ni noben prikaz oziroma zagotovilo natančnosti ali celovitosti teh informacij. Posledično osebe, ki ukrepajo v skladu z njimi, delujejo izključno na lastno odgovornost.